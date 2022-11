"Todo por mi hijo": Christian Estrada presume su salida del Reclusorio y manda fuerte mensaje a Ferka

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace algunos momentos el famoso modelo Christian Estrada por fin rompió el silencio luego de su salida del Reclusorio Oriente pues no se encontraron pruebas para tenerlo detenido y lanzó un certero mensaje a su exprometida Ferka. Hay que recordar que el pasado fin de semana 'El Sina' intentó llevarse a su hijo Leonel de una plaza comercial sin el consentimiento de la actriz y esto derivó en su detención.

El exconcursante del reality Guerreros 2020, donde conoció a su exnovia, llegó al lugar con dos presuntos abogados y se llevó al bebé pero momentos después la Policía capitalina evitó que consumara el acto. Los cargos por los que fue señalado Estrada fueron sustracción de menores, usurpación de funciones por parte de su acompañante que dijo que era abogado y violencia. Tras tener una audiencia, la tarde de ayer martes 29 de noviembre recuperó su libertad.

Ferka estalló al saber el dictamen de las autoridades y al borde del llanto declaró que le daba miedo saber que el padre de su hijo estaba libre: "Recordemos que no tiene un domicilio, no tiene trabajo, ¿dónde lo encuentro? ¿Dónde? ¿En mi casa? Ahí vivía antes. ¡Qué difícil! ¿Qué quieres que te diga? mi vida sigue y no lo voy a hacer, soy una mujer que trabaja, que es alegre. Vivir con este pavor es horrible", expresó.

En ese momento se supo que el también actor podría llevar su proceso en total libertad y que incluso podía salir del país. Las cámaras del programa Hoy esperaron hasta la noche para captar el momento exacto en el que Christian fue liberado y no quiso hacer muchas declaraciones. Cuando los reporteros de Televisa y otras televisoras lo abordaron para cuestionarle sobre qué decía de las acusaciones que hicieron en su contra, así respondió:

Todo por mi hijo, todo por mi hijo".

Mientras que hace unos momentos Estrada lanzó una especie de comunicado a través de su cuenta de Instagram en el que muestra un documento de la Fiscalía capitalina que señala que quedó en total libertad: "No se me involucro en ningún proceso ni se se me atribuyo ningún daño a algún tercero, por que no lo hay, ni lo ha habido. Mi único objetivo es y seguirá siendo la sana convivencia con mi hijo". El modelo también advirtió que luchará por seguir viendo a Leonel y envió disculpas a Ferka.

Les ofrezco una disculpa a todas las mujeres que se pudieron haber sentido ofendidas incluyendo a la madre de mi hijo con este mal momento".

Comunicado de Christian Estrada

