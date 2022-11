Tragedia en la música: Tras ser hospitalizada, enfermedad mata a famosa cantante; así la despiden

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La música se viste de luto tras anunciarse este miércoles 30 de noviembre la muerte de la famosa cantante Christine McVie, quien fue compositora y tecladista de la banda inglesa de rock Fleetwood Mac. La artista perdió la vida a los 79 años de edad víctima de una corta e inesperada enfermedad que la tenía hospitalizada. Su deceso fue confirmado en sus redes oficiales y en la página de la banda musical.

McVie, nacida el 12 de julio de de 1943 en Bouth, Lancashire, Reino Unido se unió a la banda como cantante y pianista en 1970. La cantautora ayudó al grupo a catapultarse a la fama. La cantante compuso canciones como Say You Love Me, You Make Lovin’ Fun del disco homónimo Fleetwood Mac, Don’t Stop, Songbird, Over My Head del Rumours, Everywhere y Little Lies del Tango In The Night.

Christine McVie (QEPD)

A través de un comunicado publicado en redes sociales, la familia de la cantante informó detalles de su muerte, aunque no reveló la causa. En el mensaje, señalaron que McVie estaba hospitalizada y perdió la vida este miércoles 30 de noviembre tras una corta enfermedad. Con profundo pesar, escribieron: "Falleció en paz en un hospital esta mañana de miércoles luego de una corta enfermedad. Estaba en compañía de su familia".

Y añadieron: "Les pedimos que respeten la privacidad de la familia en este momento tan doloroso, y nos gustaría que todos tuvieran a Christine en sus corazones y recordaran la vida de un ser humano increíble, y una música venerada que fue amada universalmente. Descanse en paz Christine McVie", finalizaron. De inmediato, las condolencias y muestras de cariño no se hicieron esperar en los comentarios.

Facebook de Christine McVie

Como se recordará, Christine se retiró en 1998 de la banda Fleetwood Mac y se reunió con ellos de nuevo en 2014, por lo que ellos también expresaron su tristeza por la trágica noticia: "No hay palabras para describir nuestra tristeza por el fallecimiento de Christine McVie. Era realmente única, especial y con un talento desbordante. Era la mejor música que cualquiera podría tener en su vida. Fuimos muy afortunados de tener una vida con ella".

Individualmente y juntos, apreciamos profundamente a Christine y estamos agradecidos por los increíbles recuerdos que tenemos. La echaremos mucho de menos", finalizaron.

Twitter @fleetwoodmac

Fuente: Tribuna