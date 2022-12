Tras enfermedad y acabar desfigurada, hospitalizan a villana de Televisa y la operan de urgencia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa villana de Televisa, quien en una de sus telenovelas acabó desfigurada en el final, rompe el silencio desde el hospital tras preocupar a seguidores por haber sido intervenida de urgencia. Se trata de Mariana Seoane, quien luego de revelar que la diagnosticaron con una enfermedad, este martes se dejó ver desde la cama de un hospital tras ser operada, pero había encendido alarmas ya que señaló que no podía hablar.

Seoane, quien ha participado en melodramas como Mi pequeña traviesa, Amor gitano, Tres mujeres, Tormenta en el paraíso y Por ella soy Eva, hizo su última telenovela en la televisora de San Ángel en el 2015, Hasta el fin del mundo. Como se recordará, en Tormenta en el Paraíso dio vida a 'Maura Durán Linares', quien en la trama se hace pasar por 'Karina Rosemberg'. Su personaje terminó completamente desfigurada en un hospital. Incluso, el canal TlNovelas la incluyó como el Top 5 de personajes de telenovela que quedaron irreconocibles.

Captura de pantalla del Canal TlNovelas

Actualmente formaría parte de las filas de Telemundo, aunque es cada vez menos común que un artista cuente con un contrato de exclusividad, por lo que pueden trabajar por proyecto. La también cantante ya había revelado en octubre que fue diagnosticada con una enfermedad que la tenía preocupada, aunque no señaló cuál es: "Este 2022 fue un año de cosas muy buenas y otras no muy buenas en temas de salud (...) algo que salió de pronto", dijo en De Primera Mano sin dar más detalles.

Luego de publicar una fotografía desde la camilla del hospital, la actriz de 46 años reapareció 24 horas después de señalar que no podía hablar por la cirugía y dijo conmovida: "Gracias por tantas muestras de cariño, me siento súper feliz, agradecida, primero con Dios, claro que sí, pero con las manos que hicieron esto posible también, toda la gente que estaba aquí atendiéndome, a toda mi familia, a mi ejercito de amor, a ustedes, que me han mandado sus mejores deseos, a todos mis colegas, que me siento tan apapachada, tan querida, les agradezco mucho que se hayan hecho presentes".

De la misma manera, la intérprete de Me equivoqué manifestó que es justamente en este momento que más necesita apoyo y cariño: "Porque en estos momentos uno valora y sé da cuenta quienes son los verdaderos amigos, y quienes son las personas que aunque no te vean te quieren y sigues presente en su corazón. Los amo, muchas gracias". La artista no especificó cuál fue su cirugía y de qué está enferma, por lo que ante tanto hermetismo se especula que lo que padece sería delicado.

Instagram @laseoaneoficial

