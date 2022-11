Tras renunciar a TV Azteca, actriz vuelve a Televisa y confirma divorcio ahogada en llanto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa protagonista de telenovelas, quien inició su carrera en TV Azteca y que en 2009 firmó su primer contrato con Televisa, estremeció al público de Las Estrellas pues hace varias horas regresó al canal y confirmó su divorcio ahogada en llanto en pleno programa en vivo. Se trata de Sandra Echeverría, quien dio detalles de la difícil situación que está viviendo tras su separación de Leonardo de Lozanne.

La ahora cantante de 40 años empezó su carrera artística en la empresa del Ajusco actuando en los melodramas Súbete a mi moto y luego Soñarás, sin embargo, en 2006 se cambió a las filas de Telemundo para protagonizar Marina. Posteriormente continuó haciendo otros proyectos en esa cadena y en 2009 vino su debut en la televisora de San Ángel estelarizando La fuerza del destino al lado de David Zepeda.

Posteriormente tuvo una participación especial en Esperanza del corazón y debido a que no contaba con contrato de exclusividad, Sandra volvió a trabajar a Estados Unidos en varios proyectos hasta que en 2019 retornó a Televisa para el remake de La Usurpadora que presuntamente fue un fracaso y este 2022 la eligieron para protagonizar la bioserie María Félix: La Doña, que se estrenó por VIX Plus. Lastimosamente actualmente la actriz solo es cuestionada acerca de su divorcio.

Echeverría, quien el año pasado perdió bastantes kilos debido a una rara bacteria en el intestino, confirmó que se está separando de Leo de Lozanne y en una reciente entrevista con el programa Cuéntamelo YA! no pudo evitar romper en llanto al hablar del tema: "Si me preguntas una vez, estoy bien; si me preguntas dos veces, entonces empiezo a llorar", dijo cuando Cynthia Urías le preguntó sobre cómo se encontraba.

La actriz acudió a esta emisión para hablar sobre su nuevo sencillo Ahí te quedas con tu vida y reconoció que aunque la canción actualmente coincide con lo que vive, en realidad fue escrita cuanto todo "estaba bien" con el padre de su hijo Andrés. También declaró que aunque no está bien emocionalmente, el niño es quien la ayuda a salir adelante: "Hay que salir adelante por uno mismo y por el hijo y, pues sí, uno puede estar rota, pero hay que seguirle dando", dijo entre lágimas.

