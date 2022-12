Vanessa Hupenkothen rompe en llanto tras la eliminación de México del mundial de Qatar

Ciudad de México.- La conductora mexicana, Vanessa Huppenkothen abrió su corazón a través de sus redes sociales, al mostrarse vulnerable ante la cámara debido a la eliminación de México del Mundial de Futbol de Qatar, es por eso que en un clip se le pudo apreciar entre lágrimas decepcionada con la actuación de los tricolores durante este viernes

En el video se le aprecia a la presentadora platicando su experiencia, al dejarse ver entre lágrimas, afirmando que no es una "ridícula" al mencionar que llevaba los colores de su selección bien puestos, por lo que le dolió mucho su prematura salida, pues desde hace 44 años no ocurría esto, siendo una de sus peores participaciones en dicha justa.

Hoy no quise ir al estadio. Quería estar tranquila, sola, viendo el futbol. Estoy bien triste. Neta, sí me dolió un chorro. Ya sé que sueno muy ridícula y ¿Cómo lloras por una selección?, pero sí me dolió, esta vez sí me dolió mucho”, confesó Vanessa.