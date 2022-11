Adiós 'VLA': Tras 17 años en TV Azteca, Cynthia Rodríguez llega a 'Hoy' con inesperada noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de haber renunciado a la conducción del matutino Venga la Alegría, la famosa presentadora Cynthia Rodríguez reapareció en el programa de la competencia Hoy al lado de su famosísimo esposo Carlos Rivera y dejaron en shock al mostrar una inesperada noticia. Desde que abandonó las filas de TV Azteca, mucho se ha especulado que la también actriz podría unirse pronto al talento de Televisa.

Hay que recordar que durante el pasado mes de agosto la intérprete de telenovelas como Se busca un hombre, Quiéreme Tonto, Las Malcriadas y Educando a Nina anunció su salida del matutino liderado por Sergio Sepúlveda y Dio Lluberes por motivos personales. Tras haber estado fuera del aire por dos meses, Cynthia volvió al foro de VLA para despedirse del público y de sus compañeros, pero también para revelar que ya era una mujer casada.

La originaria de Monclova, Coahuila, aseguró que no saldría de forma definitiva el Ajusco señalando que solo dejaría de trabajar para disfrutar de esta nueva etapa de su vida y dejó muy claro que no buscaba unirse a otra televisora como muchos esperaban: "No tengo ningún proyecto en ninguna empresa, no estoy buscando irme a algún lugar y sí quisiera estar en un matutino, estaría aquí en Venga La Alegría".

Sin embargo, cada vez suenan más fuertes los rumores de que Rodríguez podría dar la sorpresa de pronto firmar contrato en San Ángel. En tanto eso ocurre, hace algunas horas la famosa presentadora de 38 años volvió a aparecer en el matutino Hoy en sus redes sociales debido a que se comenzó a especular que ya podría estar embarazada. Resulta que Carlitos recibió ropa de bebé de regalo en un concierto y sus fans están en shock.

Carlos Rivera recibe emotivo regalo para su bebé y conmueve con su reacción", escribieron junto a una foto donde el cantante aparece con su esposa.

Fuente: Twitter @programa_hoy

En los videos que ya circulan en la red se puede ver cuando Rivera se acerca a la primera fila del palenque donde una fan la está esperando con un pañalero de color blanco con letras azules y él hasta se regresa para darle un abrazo por tan lindo detalle. Hasta el momento ni Cynthia ni el investigador de ¿Quién es la máscara? han anunciado la llegada de su primogénito, pero ambos han dejado claro que sí están muy entusiasmados por agrandar la familia.

Ojalá que pronto, Dios quiera que nos ayude. Estamos en ello", declaró el ganador de La Academia semanas atrás.

Regalan ropa de bebé a Carlos Rivera

Fuente: Tribuna