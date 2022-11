Preocupó a sus fans: Tras perder 45 kilos y tener depresión, cantante es vista en inquietante estado

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- En más de una ocasión, la gente se ha impresionado por el cambio radical que algunos famosos sufren con el pasar de los años, ejemplos hay varios: Macaulay Culkin, Lindsay Lohan, Britney Spears, entre otros. A esta lista se le sumó recientemente la cantante y actriz, Jessica Simpson, quien saltó a la fama en la década de 1990, luego de un fallido casting en The all new Mickey Mouse Club, donde se encontró brevemente con la princesa del pop y Christina Aguilera, aunque finalmente no logró quedarse en el show.

Aunque Jessica Simpson no obtuvo el éxito televisivo que sus rivales, la peculiar voz de la intérprete logró captar la atención de una compañía discográfica conocida como Proclaim Records, quienes le ofrecieron grabar un álbum, pero tras tener varias canciones listas, la empresa cayó en la quiebra, aunque esto no significó el fin para la la rubia, ya que, al final Tommy Mottola, esposo de Thalía y presidente de Columbia Records la contactó y terminó por firmar un contrato en 1997.

Si bien, Jessica Simpson gozó de una prolífica carrera en la música, actuación y después se dedicó al diseño de modas, parece ser que, que ha tenido que sortear algunos obstáculos, por un lado, luego de tener a sus tres hijos, Maxwell Ace y Birdie, la celebridad subió cerca de 100 libras, es decir, alrededor de 45 kilos, hecho que la llevó a sentirse muy mal. También en su libro de memorias, Open Book, reveló que casi llegó a quitarse la vida debido a su adicción a las pastillas y el alcohol.

Ahora, la cantante de I wana love you forever y These boots are made for walkin, sacudió a sus más de 6,6 millones de seguidores en Instagram, después de publicar un video publicitario de una empresa de diseño de interiores, mismos que se encargaron de decorar la habitación de su hija menor, aunque en el clip daba la apariencia de estar mucho más delgada de lo habitual y también todo indicaría que arrastraba cada palabra que decía.

Hola, soy Jessica Simpson, y bienvenida a la habitación de mi hija Birdie, diseñada por Potter Barn Kids y un poco de mí. Me atrajeron mucho los estampados geométricos y la combinación de colores. Esto realmente, para mí, es la personalidad de Birdie", declaró la famosa

Si bien, la estrella se concentró en sonreír a cada momento, la realidad es que sus fans se percataron y no pudieron evitar lanzar comentarios como: "¿Ella está bien?", ¿Qué diablos pasa con su cara? Ella apenas puede hablar. Qué vergüenza". De acuerdo con información del medio estadounidense Page Six, hasta el momento, la celebridad no ha hecho ninguna declaración con respecto a su estado de salud en dicho clip.

