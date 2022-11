Salió del clóset: Tras divorcios y hundir a Legarreta en 'Hoy', actriz deja Televisa por TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida actriz y cantante, quien atravesó por varios divorcios, cayó en vicios y logró salir adelante, abandona las filas de Televisa y aparece en TV Azteca. Se trata de Lupita D'Alessio, quien estuvo varios años trabajando en San Ángel, donde incluso tuvo tremendo pleito con Andrea Legarreta en el programa Hoy, sin embargo, ahora que no tiene exclusividad se une al programa Ventaneando en el Ajusco, con Pati Chapoy.

Lupita participó en varias telenovelas en el canal de Las Estrellas y hasta produjo su bioserie Hoy voy a cambiar en el 2017, sin embargo, ahora da una serie de entrevistas exclusivas a Pati Chapoy para la competencia en el Ajusco, Ventaneando. Tras problemas de salud, varios divorcios, pasar por adicciones al alcohol y a las drogas y demás excesos, la intérprete de Mudanzas abre su corazón, traicionando al programa Hoy donde estuvo hace unos meses para que le festejaran su cumpleaños.

Como se recordará, la cantante de 68 años tuvo un fuerte pleito con Andrea Legarreta en el programa Hoy hace varios años. Y es que protagonizó tremenda pelea en vivo con las conductoras del matutino Andrea y Galilea Montijo al acusarlas de humillar a su hijo. Después hicieron las paces y todo volvió a la normalidad, sin embargo, esa controversia causó revuelo, pues Lupita se molestó tanto que hasta amenazó a Andrea con "sacarle los ojos".

Tras revelar que no solo se casó cinco veces con hombres, sino que también salió del clóset pues confesó que tuvo romances con mujeres, ahora la artista se sincera en Ventaneando sobre su vida actual como abuela. La 'Leona dormida' explicó cómo está cerca de sus hijos y nietos aunque esté de gira y viva en Cancún: "Ellos me siguen (...) Aquí vino Ernesto, de repente me alcanza Jorge con Matute, Cesarín igual (...) ellos tienen sus vidas con sus esposas y yo como Dios manda en mi casa, ya saben donde vivo, nomás no vengan a pedir solo a dar", dijo entre risas.

Contando que tiene 8 nietos y se divierte mucho con todos, a la artista le brillaban los ojos hablando de su vida familiar, dejando atrás épocas oscuras de las que también habló con la titular de Ventaneando. Tras subir algunos kilos por un problema de la tiroides, Lupita reveló que está muy sana: "Ahí está, es un tratamiento que llevo todos los días, de por vida. Me he sentido bien gracias a Dios. Tengo mi peso normal y soy una mujer feliz. No muestro cuerpo (...) mi fuerza está en la garganta", concluyó.

Fuente: Tribuna