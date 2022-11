Sin trabajo y en la ruina: Tras ser indigente y rechazo de Televisa, actor abandona 'Hoy' por 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso actor, quien estuvo más de 40 años trabajando en Televisa y estuvo en el elenco del programa Hoy, revela que está desesperado por trabajar, ya que productores no lo quieren contratar. Se trata de Carlos Bonavides, quien en su época de adicciones terminó durmiendo en la calle como indigente y perdió todo su dinero al caer en drogas. Tras ser sometido a cirugía y luego de que hace unas semanas fingiera un infarto en un programa en vivo, aparece en Venga la Alegría en TV Azteca.

Como se recordará, Bonavides debutó en la actuación en los años 70 y ha participado en telenovelas como Simplemente María, Carrusel de las Américas, Salud, dinero y amor, Cómplices al rescate, La madrastra, Hasta que el dinero no separe, La fea más bella y varias entregas de la saga de Vencer de Rosy Ocampo. Fue en el melodrama de El Premio Mayor (1995) el que más fama le dio, dando vida a 'Huicho Domínguez', un hombre seductor y mujeriego con un estilo de vestir muy particular.

Carlos Bonavides

El histrión de 82 años tuvo problemas con las adicciones y según él mismo ha contado en otros programas, en su etapa más oscura estuvo vagando por las calles como "pordiosero" y no tenía ni para comer. Afortunadamente, recuperó su salud y ahora lleva más de una década sobrio. Aunque hace algunas semanas, una bacteria lo llevó a ser hospitalizado y estar en riesgo de morir, el actor se recuperó, aunque luego fingió un infarto en pleno programa en vivo y eso le trajo varias críticas.

Tras ser sometido a una cirugía hace unos días, el exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy traiciona al matutino Hoy y llega a Venga la Alegría con una dura noticia, pues asegura que no al está pasando bien en el aspecto profesional, suplicando a productores que le den trabajo porque no tiene dinero: "Pedir trabajo que es lo que necesito, yo necesito trabajo. Las telenovelas me han olvidado no sé por qué, las series, si puedo hacer muchos papeles", dijo un poco desanimado.

Asimismo, señaló que pese a trabajar en el teatro, los ingresos que tiene no suelen ser suficientes para mantener a su familia, aunque recalcó que nunca les ha faltado comida: "Vivimos muy modestamente, pero frijolitos no falta". Con relación a su salud, el intérprete de 82 años agradeció el apoyo que ha recibido de la ANDA, pues gracias a ello no ha tenido que correr con los gastos médicos: "Bendito sea Dios tengo a la Asociación Nacional de Actores que me protege y todas estas intervenciones no me cuestan".

Finalmente, Bonavides habló de la muerte y aseguró que partir de este mundo no es algo que lo aterre: "La muerte es un paso hacia quién sabe dónde, pero ¿miedo? quién dijo miedo, si para nacer morimos", señaló. Por otra parte, Bonavides se pronunció sobre el estado delicado de salud de su colega Rebecca Jones y no dudó en enviarle mensajes positivos a la actriz: "Todos mis respetos para ella y el deseo de que pronto esté con mucha salud, mucho trabajo", finalizó.

Fuente: Tribuna