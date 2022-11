Tras agredir a una actriz infantil y caer en los excesos, polémica cantante lanza inesperado mensaje

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Si bien, la gran mayoría de personas están acostumbrados a ver a sus artistas, casi siempre de buen humor, la realidad es que, en ocasiones, éstos pierden la paciencia y terminan sacando un lado terriblemente oscuro con quien menos lo merece. A raíz de esto es que comienzan los rumores y las acusaciones de que tal o cual famoso trata mal a quienes están a su alrededor, lo que a la larga termina por manchar su imagen ante el público, como por ejemplo lo que le ocurrió a esta controversial cantante.

En el año 2005, la cadena infantil Nickelodeon estaba lanzando la serie de comedia adolescente, Zoey 101, misma que significó el debut en la actuación de Jamie Lynn Spears, hermana menor de la superestrella pop, Britney Spears. Como muchos recordarán, en aquel entonces la cantante se vio involucrada en un pleito entre la protagonista del show y la actriz Alexa Nikolas, quien dio vida a la hiperactiva 'Nicole'.

De acuerdo con declaraciones de la propia Alexa, en aquel entonces sufrió bullying por parte de Jamie, así como por el resto de chicas del programa y un día, de manera inesperada, la propia cantante de Toxic llegó al set de Nickelodeon para insultarla, hecho que provocó que terminara acostándose en posición fetal para poder calmarse luego de la ola de insultos que recibió por parte de la interprete de Circus.

Luego de casi 17 años de estos hechos, es decir, el pasado jueves, 3 de noviembre, Britney Spears compartió una larga publicación en Twitter, donde se disculpó con Nikolas. De hecho, fue en dicho post donde muchos se pudieron enterar de el lado B de la historia y es que, parece ser que la princesa del pop recibió información ligeramente alterada, ya que, desde su perspectiva, su hermana menor habría sido la víctima de las supuestas agresiones de Alexa.

Aunque me he disculpado contigo personalmente, solo por 'instinto'. Mi corazón en ese momento no sabía lo increíblemente buena que era mi hermana con la actuación

Parece ser que, aquel día, Britney había ido a visitar a su hermana al set de grabación. En ese tiempo la interprete tenía nueve meses de embarazo, por lo que ya de por sí, su humor era bastante volátil: "Tenía las hormonas furiosas como infierno", declaró Spears en su publicación. Según su declaración, lo primero que vio fue a Jamie llorando y corriendo hacía ella, mientras afirmaba que era acosada, por lo que decidió defenderla: "Mi hermana era literalmente como mi hija mientras crecía. Así que me disculpo por mi ignorancia y por gritarte cuando obviamente no tenía idea de lo que realmente estaba pasando", declaró la cantante de I wanna go.

Por su parte, Alexa reaccionó de manera positiva ante las disculpas de Britney y le deseó lo mejor: "Te quiero mucho. En serio estoy llorando. Gracias. Este tipo de amabilidad en este momento me está derritiendo. Te mereces lo mejor de este mundo. Eres mi mayor inspiración y honestamente siempre lo has sido", agregó Nikolas en la aplicación del ave azul, lo que de alguna manera significa un cierre para una pelea de hace ya varios años.

