Adiós TV Azteca: Tras 28 años al aire y fracaso en Televisa, Chapoy queda fuera de 'Ventaneando'

Ciudad de México.- Luego de que se rumorara que ejecutivos habían dado un ultimátum al programa de espectáculos Ventaneando por el bajo rating, Pati Chapoy abandona las instalaciones de TV Azteca luego de 28 años. La conductora no se presentó al aire este viernes 4 de noviembre sin que el resto del elenco explicara el motivo, además de que ella tampoco informó sobre las razones de su ausencia en redes sociales.

Luego de que Ventaneando, emisión que tiene ya 26 años al aire, pasara a transmitirse de las 3 a la 1 de la tarde por Azteca Uno, usuarios especulaban que esto presuntamente sería una advertencia de ejecutivos del Ajusco para que subieran su audiencia, sin embargo, Pati y los conductores insisten en que esto es una estrategia de programación de Adrián Ortega, actual director de contenidos, y con quien tienen una buena relación luego de la salida de Sandra Smester y su equipo, con quienes tuvieron roces.

Fue el canal de YouTube Chacaleo el que reportó hace unos días que ya les habrían dado un ultimátum al programa de espectáculos, reportando que presuntamente si no suben el rating para enero, ejecutivos de TV Azteca los sacarían del aire. Aunque esto no ha sido confirmado, lo que sí es un hecho es que Pati no se presentó este viernes al aire junto a Linet Puente, Rosario Murrieta, Daniel Bisogno y Pedro Sola, sin que hasta el momento se sepa el motivo.

Como se recordará, Pati empezó su carrera en Televisa, sin embargo, tras años ahí fue despedida, siendo contratada después por Ricardo Salinas Pliego para unirse a la entonces empresa naciente TV Azteca. Desde entonces, Pati ha tenido fuertes roces con la televisora de San Ángel pues no solo han competido en rating luego de que varios integrantes de producción y hasta Juan José Origel la traicionaran yéndose a la competencia, sino que también intentaron meterla a la cárcel.

Por ese motivo Pati y el elenco del programa de espectáculos nunca tuvieron una buena relación con el fallecido Alberto Ciurana y su equipo, puesto que a su salida todos despotricaron contra ellos. Hasta el momento se desconoce porqué se ausentó la periodista del programa, sin embargo, ya ha hablado sobre su posible retiro y hasta ha comentado que quien le gustaría que la reemplazara es Pedro Sola, aunque en su momento consideró a Jimena Pérez, 'La Choco', antes de que se mudara a España.

