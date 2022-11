Divorciada y ciega: Tras salir del clóset y 15 años retirada de Televisa, conductora debuta en 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz y conductora, quien se divorció de su primer esposo y salió del clóset para después casarse con una mujer, aparece en Venga la Alegría y da un duro golpe a Televisa. Se trata de Montserrat Oliver, quien lleva 22 años en las filas de San Ángel, sin embargo, ahora de dejó ver desde las pantallas de TV Azteca porque seguramente ya no cuenta con un contrato de exclusividad que le impida estar en la competencia.

Como se recordará, Montserrat debutó en Televisa hace más de dos décadas y ha destacado por su conducción en programas como Las hijas de la madre tierra, Reto 4 Elementos y Montse & Joe, donde trabaja con su exnovia, la polémica sinaloense Yolanda Andrade. Aunque también ha actuado en telenovelas como Ramona, Sin pecado concebido, La madrastra y Palabra de Mujer, lleva 15 años sin participar en un melodrama.

Montserrat Oliver y Yaya Kosikova

Hace un tiempo, tras padecer Covid-19, Oliver contó que le quedaron secuelas pues el virus le afectó la memoria y estaba perdiendo la vista, por lo que tendría que someterse a una cirugía próximamente para evitar quedarse ciega: "De repente se me olvidan las cosas y la vista... me afectó. Creo que me tengo que operar los ojos. Perdí vista pero dicen que hay una operación, nada más que tendría que usar lentes para ver de cerca", contó entonces.

Tras divorciarse de su marido y salir del clóset hace varios años, además de haber tenido un largo romance con Yolanda Andrade con quien tuvo una relación algo turbulenta por los vicios de la sinaloense y los celos que ella empezó a tener de la profesión de su novia, Montserrat sorprendió al anunciar que se había casado en secreto con la fotógrafa Yaya Kosikova. A dos años de su boda, la conductora abandona el programa Hoy donde ha estado como invitada y da una entrevista exclusiva a Venga la Alegría.

Montserrat está por celebrar dos años de casada con la modelo eslovena y en un evento organizado por la revista Quién, fue captada por las cámaras del matutino de TV Azteca, donde habló de su matrimonio: "Hay días que son malos, días que son buenos, hay días que quieres aventar todo a la freg... y días que dices 'ay, qué mensa, ¿porqué quería aventar todo a la freg...?' pero bueno así es la vida", dijo. Por otro lado, sobre cómo celebrarán su aniversario, Montserrat compartió: "Sí, nos vamos a ir a celebrar a un lugar de ski", finalizó.

Fuente: Tribuna