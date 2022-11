Horóscopos de hoy 5 de noviembre: Mhoni Vidente trae las predicciones del fin de semana para tu signo zodiacal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¡Llegó el fin de semana! Y para que disfrutes al máximo de estos días, Mhoni Vidente, la astróloga y tarotista más famosa de México y el mundo de los espectáculos, te comparte los horóscopos de hoy, sábado 05 de noviembre del 2022, con las predicciones del día para tu signo zodiacal en asuntos de amor, dinero, trabajo, salud y más. ¡Toma nota de los mensajes del Universo para ti!

Aries

No seas grosera o cruel con tus familiares, y menos si ellos intentan ayudarte en una situación compleja; el karma siempre regresa. En temas del trabajo, todo va bien para ti y tu equipo, los cambios en la empresa no los afectarán.

Tauro

Hoy tendrás un gran día en compañía de tus amigos y seres más queridos, no obstante, si no te atreves a ser sincero sobre las cosas que has pasado en días recientes, es posible que tu ánimo decaiga un poco. Aprende a compartirte con todo y lo malo.

Géminis

Tendrás un golpe de suerte este fin de semana, por lo que si quieres apostar dinero a un partido o en la lotería, te irá muy bien. Cuida mucho tu alimentación, subir de peso tan rápido no es bueno en ningún contexto.

Cáncer

Debes aprender a no tomarte las cosas de forma personal, en especial de la gente que parece que no tiene mucho que aportar a tu vida. Mejor entiende que debes ser tú quien defina tu propia vida y cuáles son tus mejores cualidades, no los otros.

Leo

Has estado peleando mucho con tus compañeros del trabajo, y esto se debe a que no sabes cómo organizarte, eso podría ser un problema grave para ti. Ten cuidado sobre qué cosas publicas en redes sociales, podrías lastimar a alguien querido.

Virgo

Disfruta los nuevos cambios en tu vida, y no te sientas mal por tu expareja y sus movimientos; la vida así es, y pronto volverás a brillar. Viene una excelente noticia para tu empresa, así que ordena todos los papeles oficiales.

Libra

Un fin de semana muy romántico se aproxima para usted, así que acepte las sorpresas que traiga el destino para usted. Ojo, no ignore a sus amigos o vendrán problemas muy grandes que no podrá resolver sola.

Escorpio

En el amor, vienen grandes cambios para ti y tu pareja, los cuales harán que la relación crezca y se torne emocionante para ambos. En asuntos de salud, tienes buena condición, pero siempre se puede mejorar con esfuerzo y dedicación.

Sagitario

Una persona decidió que ya no te quiere en su vida, y en realidad es lo mejor, pues no fuiste fiel como lo prometiste. Ahora te queda vivir tu vida de una forma tranquila y pensar en lo que quieres lograr. Cuida más tu alimentación.

Capricornio

Ten cuidado con lo que le dices a tu pareja, estará muy sensible en estos días y es probable que no desee compartir más contigo. Viene un problema legal fuerte en camino, así que ten mucho cuidado con tus movimientos.

Acuario

Empieza un viaje muy importante para que te reencuentres con personas del pasado y aprendas más sobre ti mismo. Ten cuidado con tus movimientos, pues el karma podría alcanzarte de una vez por todas.

Piscis

Habrán problemas en el trabajo por falta de creatividad, pero se solucionarán una vez que te des un descanso; en realidad lo mereces y mucho. Los cambios en tu cuerpo y en la forma de expresarte te sorprenderán este fin de semana.