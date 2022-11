¿La caída de una reina? Madonna publica perturbador video y alarma a sus fans: "Necesita ayuda"

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Era el mes de octubre de 1982, cuando Estados Unidos se dejó conquistar por la canción Everybody, no sabían, pero estaban viendo el surgimiento de uno de los iconos pop más grandes de la historia contemporánea. Madonna había llegado a sacudir a la industria de la música; sin embargo, existe un dicho que reza que todo lo que sube tiene que bajar y parece ser que la denominada reina del pop ha comenzado a hacerlo.

Todo ocurrió durante la tarde del pasado jueves, 4 de octubre, cuando la intérprete de éxitos como Material Girl, La isla bonita, Like a Prayer, Papa Don't Preach, 4 Minutes, Vogue, Frozen on fire, y Like a Virgin, publicó en un inquietante video en su cuenta oficial de Instagram, donde sus más de 18 millones de seguidores la vieron como nunca antes. Resulta ser que la afamada intérprete fue captada con el cabello decolorado en tono naranja, al igual que sus cejas, las cuales lucían enteramente rubias.

Madonna alertó a sus fans por comportamiento extraño en redes sociales

En el clip, Madonna vestía una blusa de malla color negra y un escote, así como también llevaba puestas varias cadenas y para coronar su look rapero, se puso unas parrillas dentales, mismas a las que la también empresaria ha confesado ser fanática, ya que no le gusta como luce su boca al natural, pero... ¿qué estaba haciendo la estrella pop?, ¿Qué pudo haber inquietado tanto a sus fans?

Resulta ser que en el video aparecía haciendo un lip sync o labio sincronizado de una agresiva canción de rap conocida como Vent de Baby Keem. Las estrofas decían lo siguiente: ¿Alguna vez te han dado un puñetazo en la cara hijo de pu...? ¿Qué dices? Oh, ¿no lo has hecho? Esta bien, espera". Este hecho provocó que sus fans se sintieran completamente alertados, ya que, consideran que el comportamiento de Madonna es errático desde hace algunos meses.

¿Qué te ha pasado? Te pareces a Marilyn Manson o algo así. No te afeites las cejas", dijo un fan. Otro seguidor expresó: ¿Qué le ocurrió? Ni siquiera se parece a Madonna... ¿Qué pasó con abrazar tu edad y envejecer con gracia", "Es hora de jubilarse", "¿Y la gente está preocupada por Kanye? Madonna necesita ayuda y a sus amigos y familiares. Les importa una mie... porque están disfrutando de su dinero", recalcó alguien más

Madonna consigue alertar a sus fans por extraño comportamiento

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que la famosa inquieta a sus fans, ya que, anteriormente publicó un video en el que insinuó que pertenecía a la comunidad LGBTQ+, así como también expresó que no estaba circuncidada. También se le ha visto en sus fiestas dándose besos de tres con modelos o algunas asistentes, lo que, a la larga ha despertado la intriga de todos sus fanáticos.

