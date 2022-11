Laura G habla de su "despido" de 'Venga la Alegría': "Afortunadamente tengo otros trabajos"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Laura G es una de las conductoras principales de Venga la alegría y han pasado 5 años desde que firmó un contrato de exclusividad con TV Azteca. En 2019 se unió a la conducción del longevo matutino, convirtiéndose en una de las presentadoras más prolíficas, ya que es recurrentemente requerida para formar parte de las coberturas más importantes del canal.

Laura, que comenzó su carrera en Televisa, ha dicho abiertamente lo dichosa que se siente de trabajar en la televisora del Ajusco, en donde ha sido cobijada por sus compañeros y el público. Sin embargo, después de la salida de William Valdés el pasado 27 de octubre, se ha rumorado fuertemente que los cambios en Venga la alegría van a continuar y uno de los nombres que ha sonado dentro de esa renovación es el de Laura G.

En este contexto, la periodista Ana María Alvarado le preguntó directamente a Laura qué sabía sobre su supuesto despido, a lo que la regiomontana aseguró que desconoce de dónde pudo haber salido tal información: "Le pregunté, y me dijo que hasta el día de hoy no tiene información de que así sea, que no sabe de dónde sacarían esos comentarios, pero que hasta el día de hoy ni le han avisado, ni habría motivos para que la dejaran fuera".

Asimismo, agregó un mensaje que le envió la conductora de Venga la Alegría, en el que expresó que se siente tranquila cualquiera que sea la decisión de la producción, ya sea que continúe dentro del programa o la despidan. "Si me toca, pues afortunadamente tengo otros trabajos", explicó Laura G, y aprovechó para aclarar que del 16 al 20 de noviembre estará ausente del matutino pues se irá de vacaciones con su esposo y su familia.

Todos estos cambios en el show se deben a la salida de Sandra Smester, quien era directora de contenido de TV Azteca y que se fue a Telemundo. De hecho también se ha señalado que el productor de Venga la alegría, Dio Lluberes, podría seguir estos pasos y dejaría la empresa. Si su salida se concreta conductores como Anette Cuburu, Patricio Borghetti y Roger González, también podrían ser relegados.

