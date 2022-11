Lily Collins llega a Guanajuato y fanáticos enloquecen: "Emily in San Miguel Allende"

Comparta este artículo

San Miguel Allende, Guanajuato.- Desde el pasado viernes, 4 de noviembre, la afamada actriz, Lily Collins ha estado mostrando una actividad inusual en su cuenta oficial de Instagram, misma que logró impactar a sus más de 26 millones de seguidores, ¿la razón? Resulta ser que desde hace cuatro días, la reconocida histrionista dejó de subir imágenes en locaciones estadounidenses, sino en nada más y en nada menos que en México.

Resulta ser que 24 horas atrás, la estrella de Emily in Paris y Mirror, Mirror publicó una fotografía de una calle empedrada, con una pared colorida y una ventana añeja, lo que rápidamente levantó las sospechas de sus fanáticos mexicanos de que se encontraba en la República, por lo que más temprano que tarde comenzaron a bombardear a la hija de Phil Collins con mensajes como: "Alguien está en México", "¿Es México?", "Oh Dios mío, es San Miguel Allende, estoy segura".

Lily Collins en San Miguel Allende

Créditos: Instagram @lilyjcollins

Las sospechas se incrementaron cuando Lily publicó una serie de fotografías en diversas locaciones de Guanajuato, mismas que resaltaban por sus vibrantes paletas de colores y las calles que muchos mexicanos notaron demasiado familiares; sin embargo, parece ser que lo que más llamó la atención de la joven actriz fue el papel picado con el que los locatarios adornaron las calles, mismo que es bastante popular durante estas épocas de Día de Muertos, ya que hasta un video les tomó: "Loes estampados y paletas más bonitos", declaró la famosa.

Como era de esperarse, sus miles de fans en el país no disimularon la calidez mexicana y comenzaron a pedirle a la actriz británico-estadounidense que les hiciera saber en qué lugar de México se encontraba para que pudieran invitarle una cerveza: "¿Dónde estás? Te mando un Uber", "¿Tras plan para al rato?", "¿Vamos por unas licuachelas", "¿Qué se arma para la diosa Lily?", entre otros muchos otros mensajes.

Lily Collins en Guanajuato

Créditos: Instagram @lilyjcollins

Tan grande fue el impacto de la llegada a México de la actriz de producciones como The Blind Side, Abuction, Stuck in love, Cazadores de sombras: Ciudad de hueso, Rules Don't Apply, To the Bone, The Dig, Ahí viene cascarrabias, Halo of stars e Inheritance, que su nombre se convirtió en tendencia en redes sociales como Twitter y es que, tal parece que varios de sus seguidores tienen la esperanza de encontrar a la celebridad durante sus vacaciones.

Fuentes: Tribuna, Instagram @lilyjcollins