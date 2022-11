Luto en la TV: Tras salir del clóset, hallan muerto a famoso actor; estremece última súplica con vida

Comparta este artículo

Lancaster, California.- El espectáculo se viste de luto tras confirmarse la inesperada y trágica muerte de un polémico actor y cantante que había tenido problemas con adicciones en los últimos años. Se trata de Aaron Carter, hermano menor del cantante de los Backstreet Boys Nick Carter. La noticia fue confirmada por el portal TMZ, afirmando que fuentes le informaron que el rapero de 34 años fue encontrado sin vida en su casa ubicada en Lancaster, California.

De acuerdo con información de TMZ, varias fuentes reportaron que el artista fue encontrado en su tina. Oficiales señalan que recibieron una llamada del 911 este sábado 5 de noviembre a las 11:00 horas de la mañana indicando que un hombre se había ahogado en la tina. De acuerdo con informes, detectives especializados en homicidio fueron enviados al lugar, sin embargo, hasta ahora no hay información o evidencia que sugiera que se habría cometido un asesinato.

TMZ también difundió una fotografía de los vehículos de oficiales y paramédicos afuera del domicilio de Aaron, además de que se puede ver que la propiedad ya fue acordonada con cintas. Hasta el momento se desconocen más detalles sobre el deceso del actor y cantante a los 34 años, sin embargo, su lucha contra las adicciones ya había acaparado titulares, además de que había acudido a rehabilitación varias veces.

Carter alcanzó la fama a finales de los años 90 como cantante de pop, lanzando cuatro álbums, empezando con uno en 1997 cuando apenas tenía 9 años. Tras el éxito que tuvo, sacó un segundo álbum llamado Aaron's Party, el cual vendió más de tres millones de copias, además de se volvió una estrella en el canal de televisión Nickelodeon. Carter también estuvo como artista invitado en varias series televisivas, entre ellas Lizzie McGuire, Sabrina, la bruja adolescente y 7th Heaven.

Además de participar en varias películas, el reality show House of Carters con sus hermanos, Dancing with the stars y varios proyectos en Broadway como Seussical, Aaron empezó a incursionar en el rap. El artista salió con las actrices Hilary Duff, Lindsay Lohan y Amanda Bynes. El 5 de agosto de 2017, tras haber terminado su relación con su novia de ese entonces, Madison Parker, Carter salió del clóset como bisexual en un fuerte mensaje que publicó en Twitter.

En marzo de 2021 se hizo público que estaba esperando su primer hijo con su pareja Melanie Martin. En noviembre de 2021 anunció el nacimiento de su hijo, Prince Lyric Carter. En una de sus últimas publicaciones en Instagram, hecha apenas días antes de su muerte, el actor hizo fuerte súplica en la descripción de una foto publicada como video: "Este día es hermoso. Manténganse bendecidos, sean buenos y tengan un fin de semana de Halloween seguro. Si están solos en Halloween, solo sepan que no están solos".

