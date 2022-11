Salió del clóset y bajó 15 kilos: Tras veto de Televisa, conductora renuncia a 'Hoy' y llega a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa y controversial actriz, conductora y cantante, quien hace poco estuvo en el foro del programa Hoy, aparece en Venga la Alegría pues se unió a TV Azteca para hacer importante proyecto. Se trata de Chiquis Rivera, quien se presentará en los Premios de la Radio y participará en un homenaje a su fallecida madre Jenni Rivera. Estos premios se transmiten este sábado por la noche por las pantallas del Ajusco, dando un duro golpe a Televisa.

Como se recordará, en 2021 se dijo que la artista sería vetada por ejecutivos de Televisa si se presentaba en esta gala, sin embargo, de igual forma lo hizo. Así lo reportó entonces el periodista de espectáculos Álex Kaffie: "Por medio de su representante, Televisa le ha advertido a Chiquis Rivera ¡que será vetada! si se presenta en los Premios de la Radio (que esta vez están siendo organizados y van a ser transmitidos por Televisión Azteca)", publicó entonces.

La guapa cantante, quien debutó como conductora en su programa Lo mejor de ti hace un tiempo, salió del clóset en su podcast Chiquis and Chill, afirmando que a sus 23 años se enamoró de una mujer y tuvieron un intenso romance, pese a que se ha casado y divorciado y actualmente tiene una relación sólida con Emilio Sánchez. Chiquis dejó en shock al revelar que se consideraba "20 por ciento lesbiana", sobre todo cuando bebía alcohol y estaba ya al calor de las copas, declaraciones que causaron revuelo.

Aunqu estuvo en el foro del programa Hoy conviviendo con los conductores, ahora apareció en Venga la Alegría. Y es que Chiquis está nominada a Artista Femenina del Año en los Premios de la Radio y al ser entrevistada por Ricardo Casares para el matutino, dijo cómo se siente: "Feliz, agradecida con toda la gente que me imagino ya votó, si no por mí por mis colegas. Me encanta ver que somos muchas, yo las quiero mucho, la que gane se lo merece".

Y agregó: "Está fuerte la competencia, por supuesto que sí (lo quiero ganar yo) no te voy a decir que no, espero me lo lleve pero si no estaré feliz por mi amiga porque yo las considero a todas amigas", dijo la cantante, quien bajó 15 kilos y presume una figura envidiable. Además, esta noche dará lo mejor de sí misma interpretando su sencillo Abeja Reina para el deleite de todos los asistentes.

Fuente: Tribuna