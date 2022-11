¿Se acabó? Michelle Renaud exhibe pleito que mantuvo con Matías Novia en NY: "Me ca..."

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- Hace poco más de dos semanas trascendió la noticia de que Matías Novoa y Michelle Renaud son oficialmente pareja, pero no solo era eso ya que, ya tenían cerca de cuatro meses saliendo. Si bien la protagonista de La Herencia ha mostrado lo mejor de su noviazgo, la realidad es que ambos tuvieron un descontento durante su viaje a Nueva York, Estados Unidos, mismo que salió a la luz por la propia actriz de La sombra del pasado.

Como muchos sabrán, Renaud es una celebridad sumamente cercana a las redes sociales, especialmente Instagram, donde goza de compartir sus vivencias, así como también los viajes que suele hacer; fue precisamente en dicha red social donde Michelle compartió un compilado de fotografías y videos de su viaje a La Gran Manzana, en compañía del galán de novelas y aunque en apariencia todo es felicidad, resulta ser que, durante la mañana de este sábado, 5 de noviembre, ambos tuvieron un descontento.

Según las declaraciones brindadas por Renaud, en un clip, donde se le puede ver caminar por la calle junto a Matías, cuando de pronto la actriz comienza a explicar: "Me da risa porque en la mañana se despertó súper sexy, pero así como se despertó de sexy (estaba) empu... Y yo así de: 'Pero estamos en New York'. Y entre más le hablaba más se enojaba. Osea yo así super feliz, cantando con los pecesitos como 'Encantada'.

Michelle continuó su relato explicando que, entre más le hablaba a Matías, éste parecía estar mucho más molesto con la también cantante, por lo que ella armó un plan para saber qué tan grande era la molestia de Novoa: "Le puse un cuatro (una trampa) porque quería saber qué era lo que estaba pasando. Entonces llego y le digo: 'Oye Mati... ¿Yo te cag... igual de lo que tú me cag... a mí?' Y entonces él me hace: '¡Sí, me cag..¡.' y yo (le respondí): '¡Ay! tu a mí no me cag...'".

Parece ser que todo el conflicto derivó porque el actor chileno tenía hambre, aún así los demás videos de Renaud demostraron que, al final, la pareja logró solucionar los conflictos que tenían. Cabe señalar que hay algunos fans que no están muy de acuerdo con la relación entre estos dos actores, ya que, afirman que sería Renaud quien luce realmente enamorada de él; mientras que el histrión no parece estarlo de ella.

