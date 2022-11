Se volvió hombre: Tras 5 años desaparecida de Televisa, actriz abandona 'VLA' y se une a 'Hoy'

Ciudad de México.- Una famosa protagonista de telenovelas, quien se ha alejado durante 5 años de la pantalla de Televisa y hasta ha llegado a aparecer en Venga la Alegría, dio una tremenda sorpresa a sus fans debido a que hace algunas horas reapareció en el programa Hoy con una fuerte exclusiva. Se trata de Paulina Goto, quien habló en exclusiva con un conductor del matutino para contar todos los detalles de su boda.

La también cantante hizo su debut en la televisora de San Ángel en 2010 cuando el productor Pedro Damián le dio el protagónico en su exitoso melodrama Niña de mi corazón, donde la joven hasta se volvió hombre pues interpretó a dos personajes a la vez: los gemelos 'Andrés' y 'Andrea'. Durante muchos años se especuló que Goto tuvo un amorío con Pedro pese a la diferencia de edad pues él también la apoyó en sus siguientes proyectos.

La originaria de Monterrey, Nuevo León, tuvo actuaciones en novelas como Miss XV, Mi corazón es tuyo, Un camino hacia el destino, El vuelo de la victoria y posteriormente se tomó un descanso de la televisión, para hacer música, cine y teatro de 2017 a 2020. No obstante volvió al Canal de Las Estrellas en 2020 por todo lo alto pues la productora Rosy Ocampo la invitó a protagonizar la primera entrega de la saga 'Vencer' que fue Vencer el miedo.

Luego de realizar ese exitoso proyecto al lado del actor ecuatoriano Danilo Carrera, Paulina nuevamente se retiró de los melodramas de Televisa y se convirtió todo un éxito en plataformas al protagonizar la serie Madre solo hay dos con Ludwika Paleta. Además de que debido a que ya no cuenta con contrato de exclusividad, también ha podido llegar al matutino de la competencia VLA a través de entrevistas.

Sin embargo, la regiomontana de 31 años reapareció en el programa Hoy la mañana de ayer viernes 4 de noviembre dando una entrevista exclusiva al conductor Ricardo Escobar para contar todos los detalles acerca de su compromiso y próxima boda con Rodrigo Saval. En primer lugar la intérprete de canciones como Te voy a extrañar confesó cómo le hizo su novio para engañarla y armar su pedida de matrimonio sin que no sospechara nada.

Estoy bien contenta… Se las ingenió para llevarme… Supuestamente yo iba a un evento, por eso iba toda arreglada porque hasta código de vestimenta me habían dado… y llegué a un parque donde nosotros pasamos mucho tiempo", relató.

Además Goto adelantó que probablemente se case por diversas ceremonias además del civil: "Soy católica de bautizo, primera comunión… y me considero una persona espiritual… también me gustan mucho lo de los rituales… a lo mejor, hago todo". Asimismo, la actriz reveló muy emotiva quién la entregará en el altar luego de que su padre, el señor Eduardo Gómez Gerling, perdiera la vida en 2020 a causa de un infarto:

Yo creo que mi mamá (me entregará en el altar), obvio… pero a lo mejor mi hermano también… eso sí, no me cabe ninguna duda de que mi papá estará ahí", dijo desde los salones del CEA.