Se volvió mujer: Tras quedar viudo y renunciar a Televisa, exgalán de TV Azteca aparece en 'Hoy'

Ciudad de México.- Un famoso galán de telenovelas, quien lleva 25 años sin hacer una telenovela en Televisa, aparece en redes del programa Hoy. Se trata de Humberto Zurita, quien en 2019 enviudó al perder a su esposa, la actriz Christian Bach, sin embargo, decidió darse otra oportunidad en el amor al anunciar su romance con Stephanie Salas, madre de Michelle Salas. Por este motivo, el actor apareció en redes del matutino, ya que retomaron las declaraciones de la influencer sobre la relación de su mamá.

Como se recordará, Humberto empezó su carrera en la empresa de San Ángel en los años 70, actuando en telenovelas como De pura sangre, Encadenados y La antorcha encendida, haciendo su último proyecto ahí hace 25 años en Alguna vez tendremos alas, sin embargo, lleva 25 años retirado de la ficción en la televisora pues se cambió a las filas de TV Azteca, participando en melodramas como El Candidato, Agua y Aceite y Vivir a destiempo.

Desde 2013 que no actúa en una telenovela en el Ajusco, pues se fue a Telemundo, donde se unió al elenco de importantes series como La querida del centauro y La Reina del Sur. El histrión también ha sorprendido por ser un artista multifacético, ya que hasta se ha transformado en mujer, como en la obra en la que actualmente aparece, Papito Querido. Como se reecordará, en 2019 enfrentó la repentina muerte de su esposa, la actriz y productora argentina Christian Bach, víctima de una enfermedad.

Humberto Zurita inició romance con Stephanie Salas

A tres años de haber quedado viudo, el actor de 68 años, inició una relación con la hija de Sylvia Pasquel, Stephanie Salas. Por este motivo, apareció en redes del programa Hoy ya que el portal Las Estrellas retomó las declaraciones que hizo la hija de la actriz, Michelle, sobre el nuevo noviazgo de su madre y Zurita. La influencer se mostró feliz al ser cuestionada sobre el tema y dijo: "Yo siempre estoy feliz si mi mamá está feliz, ley de vida, ley vida".

Sobre la convivencia que ha tenido con Zurita y sus hijos Emiliano y Sebastián, comentó: "Uy, los conozco de toda la vida, desde pequeñitos. Yo iba a las fiestas de Sebastián y todo". Por otro lado, al ser cuestionada sobre su noviazgo con el empresario Danilo Díaz, la modelo reveló estar "muy bien". También la cuestionaron sobre el estado de salud de su tía Alejandra Guzmán luego de la caída que sufrió, a lo que respondió: "Híjole, la verdad no sé, no he estado muy enterada últimamente, es que no he parado de trabajar".

