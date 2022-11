Shock en la farándula: Carla Morrison exhibe a usuario de Twitter por burlarse de ella

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Twitter es una red social que, en repetidas ocasiones, ha sido clasificada como una de las más conflictivas, ya que, en ella se han suscitado grandes debates en los que miles de personas han llegado a participar; también es la aplicación donde más descontentos hay, mismos que logran afectar incluso a los famosos, quienes en más de una ocasión se han visto envueltos en dichos temas.

Esta tarde de sábado, 5 de noviembre, le tocó a la cantante, Carla Morrison, quien arrasó con tres tuits en los que expresó su descontento hacía dos temas en específico. El primero ocurrió cuando un usuario de la aplicación publicó su admiración hacía las personas que podían distinguir entre el tono de voz y la música de Natalia Lafourcade, Mon Laferte, Ximena Sariñana y la propia Carla.

Mi respeto al cab... que sepa diferenciar entre Natalia Lafoucrcade, Mon Laferte, Carla Morrison y Ximena Sariñana

Carla Morrison exhibe a uno de sus seguidores

Créditos: Twitter @CarlaMorrisonmx

Todo parece indicar que la intérprete de temas como Disfruto, Compartir y No vuelvo jamás, no tomó a bien el comentario del internauta, ya que, lo compartió con sus más de 1,6 millones de seguidores, al tiempo que despotricó en contra del hombre: "Mis respetos para ti, como haz aguantado con tanta cerilla en el oído para no poder diferenciar entre música, me pregunto que otras cosas no podrás diferenciar vatillo. El chiste es viejo ya, pero bueno, todo sea por la atención.

En el segundo y tercer tuit, la famosa se le fue a la yugular a los fans que suelen comparar a las artistas, caso como el que se vio recientemente con Pati Cantú, cuando una de las fan page que estaban bajo su nombre comenzó a despotricar contra otras famosas, como Belinda, lo que le trajo varios problemas a la exintegrante de Lú, ya que, los seguidores de la española no dudaron en saltar a defenderla.

De manera muy parecida que la cantante de Suerte y Goma de mascar, Carla envió una certera crítica a quienes no paran de comparar a las cantantes, asegurando que todo se trataba de "puras peleaderas", por lo que le pidió a sus seguidores que dejasen de lado las comparaciones: "Porque a cada rato me salen puras cifras de quién tiene mejores números de streaming en mi Twitter y gente peleando por su artista con otros fandoms y así? W... déjenme leer a mis fans, a nadie le importa quien tiene más éxito, hay público para todas. No nos pongan en contra ya. Finalmente, Morrison se disculpó por la serie de tuits enviados.

Tuits de Carla Morrison

Créditos: Twitter @CarlaMorrisonmx

Fuentes: Tribuna, Twitter @CarlaMorrisonmx