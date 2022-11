Tensión en la corona: Carlos III y el Príncipe William 'explotan' contra Donald Trump por esto

Comparta este artículo

Londres, Reino Unido.- Si de personas controversiales hablamos, sin duda alguna Donald Trump es uno de los que encabeza la lista, pues además de estar en campaña por la presidencia de Estados Unidos y de nuevo recurrir al discurso de odio contra las minorías, ahora ha decidido atacar a la corona real británica, específicamente a uno de sus miembros cuyo estatus es tan alto que no podía pasar desapercibido lo que dijo al respecto.

El exmandatario estadounidense abordó el tema de una fotografía que en 2012 puso en aprietos a la futura reina de Inglaterra, Kate Middleton, donde posó en topless para tomar el sol, evento que no fue ignorado por los paparazzis y claro, el republicano tampoco podía dejar pasar, por lo cual se refirió de una forma un tanto despectiva, lo que claro, causó indignación por parte del Rey Carlos III y el Príncipe de Gales, William, ambos suegro y esposo de la afectada.

"Kate Middleton es genial, pero no debería tomar el sol desnuda, solo ella tiene la culpa. ¿Quién no tomaría la foto de Kate y ganaría mucho dinero si ella toma el sol desnuda? ¡Vamos Kate!", expresó el exmandatario.

Aunque de manera abierta los Royals no han mencionado nada para el expresidente estadounidense, un libro denominado 'The King: The Life of Charles III' y escrito por Christopher Andersen, remarca que estos comentarios que Trump hizo en el pasado fueron calificados como 'torrentes de blasfemias’ pues basta hacer mención, las declaraciones de Trump fueron a través de Twitter cuando todavía gozaba de esta plataforma social.

Ahora que se ha convertido en Rey de Inglaterra, Carlos III podría tener un comportamiento más duro con Trump, caso similar que ocurriría con el Príncipe de Gales, ya que esta obra reviviría el evento y claro, sería contraproducente para el republicano que busca llegar de nueva cuenta al poder. Incluso, el libro hace mención que cuando el exmandatario estaba planeando su visita a Reino Unido como jefe de estado, ya había tensión y los Royals buscaron desalentar dicha visita.

Adiós al Mundial

En medio del adelanto del libro, también se ha mencionado que el Príncipe William tendrá que decirle adiós a un evento imperdible. Se trata del Mundial de Qatar 2022 el cual está a pocos días de comenzar y algo por lo que él estaba planeando viajar a los Emiratos Árabes pues es bien sabido, tiene cierta afición por este deporte y apoyar a su selección eran eventos donde se esperaba verlo; sin embargo, la agenda que tiene ahora que su abuela, la Reina Isabel II murió, le impedirá realizar tal viaje de placer más que de negocios.

"Es un hombre con mucha responsabilidades", mencionaron los cercanos al Príncipe.

