Tras 15 años en 'Hoy' y salir del clóset, Galilea Montijo renuncia a famoso programa de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras 15 años en el programa Hoy y más de 27 en las filas de Televisa, reportan que Galilea Montijo abandona una famosa emisión a la que se integró hace apenas unos meses. Sí, después de salir del clóset como "heteroflexible", afirmando que pude enamorarse tanto de una mujer como un hombre y admitir que tuvo problemas con su esposo que casi los llevaron al divorcio, la conductora queda fuera de Netas Divinas.

Como se recordará, la tapatía de 49 años de edad y exreina de belleza llegó a la televisora de San Ángel en 1995, participando en telenovelas como El premio mayor, Tres Mujeres y La verdad oculta. También destacó por su habilidad como conductora, uniéndose a programas como Ritmoson, Vida TV y la competencia de Venga la Alegría, el matutino Hoy, donde lleva más de 15 años al aire y se ha convertido en una de las favoritas por su carisma y buen humor.

No obstante, aunque siempre había sido de las preferidas del público, el año pasado enfrentó varias polémicas que afectaron enormemente su imagen. La presentadora fue señalada en un libro de presuntamente haber tenido un romance con un capo, además de que la acusaron de haberle sido infiel a su esposo Fernando Reina y la criticaron por el caso de su amiga Inés Gómez Mont, quien permanece prófuga. Todo esto hizo que la conductora estallara en un video y pidiera un alto a las críticas ahogada en llanto.

Poco después, se empezó a rumorar que Gali se iría a Estados Unidos pues supuestamente estaba buscando trabajo en Univisión, sin embargo, luego se confirmó que en realidad se uniría al elenco de Netas Divinas, programa transmitido por Unicable y que cuenta con la participación de Paola Rojas, Consuelo Duval, Daniela Magún y Natalia Téllez. Se dijo que esto era en un intento de ejecutivos de San Ángel de limpiar la imagen de la tapatía y que el público nuevamente se identificara con ella.

Instagram @galileamontijo

Y es que se dijo que la decisión de incluirla habría sido prácticamente obligatoria, por lo que ahora reportan que Montijo habría elegido quedar fuera de un especial del programa. Así lo reportó el periodista Álex Kaffie en su columna 'Sin Lisonja': "Se avecina la transmisión del cumpleaños de Netas Divinas ¡y oh sorpresa! en él no estuvo incluida Galilea Montijo. Sí, ella decidió no participar en el programa de aniversario de tal emisión de Unicable al que se integró en mayo de este año ¡más a fuerza que por ganas!", sostuvo.

Aunque se desconoce si esto haya sido cierto o si fue decisión de altos mandos no incluirla en la emisión, lo cierto es que para muchos no sería sorpresa, pues algunos no han podido evitar notar la incomodidad de la conductora entre el resto de las 'Netas'. Habrá que esperar hasta que salga al aire el programa de aniversario para saber si Gali está o no y si dan alguna explicación al respecto en caso de que no asista.

Fuente: Tribuna