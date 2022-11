Tras cirugía y terminar en silla de ruedas, dan inesperada noticia esta querida cantante

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A principios de este año, el mundo de la música regional mexicana se sacudió después de que una de sus representantes más icónicas apareciera en un video, donde se le ve acostada en una cama, mientras revelaba que ya no podía caminar, luego de haberse sometido a una cirugía. A partir de entonces, la estrella apareció en diversos eventos, aunque en silla de ruedas.

Se trata de Paquita la del Barrio, famosa por interpretar canciones de desamor y empoderamiento, tales como Rata de dos patas, Me saludas a la tuya, Qué me lleve el diablo, No hay quinto malo, Las mujeres mandan, El consejo, Cheque en blanco y Tres veces te engañé, quien a finales de enero se dejó ver en un inquietante video, a través de su cuenta oficial de Instagram, donde reveló que no se encontraba bien de salud, por lo que tuvo que someterse a un proceso médico para tratar su dolor del nervio ciático.

Desgraciadamente no estoy bien. Me hicieron un tratamiento el sábado y tengo que guardar reposo dos o tres semanas y en realidad no puedo caminar muy bien, no puedo", declaró la cantante

A partir de entonces, la querida cantante ha sido captada en más de una ocasión en silla de ruedas, aunque esto no el ha impedido realizar magníficas presentaciones, durante el resto del 2022. Incluso ya fue condecorada con el máximo galardón que un mexicano puede darle a un cantante, así es, Paquita recibió un peluche del Dr. Simi, durante su concierto en el Palacio Municipal de Ciudad Nezahualcóyotl, mismo que recibió con mucho aprecio e incluso lo sentó junto con ella mientras cantaba.

Pero parece ser que éste no será el único reconocimiento que Paquita la del Barrio recibirá en este 2022, y que, según información de Azteca Uno, la cantante obtendrá un reconocimiento especial por todos los años de carrera que lleva, se tratan de lo Premios de la Radio, pero la famosa no estuvo sola, ya que, el hijo de Vicente Fernández, Vicente Fernández Junior celebró junto con la cantante.

Pero esto no es todo, ya que, parece ser que, la mejor manera que Paquita encontró para seguir honrando sus largos años de carrera musical fue precisamente dando un concierto, en el casi aniversario de su operación de la ciática. El show, titulado, La última parada de Paquita y sus amigos, se realizará el próximo 28 de enero en Ontario, Canadá, en el Toyota Arena y estará acompañada de El Mimoso, Julio Preciado, Ezequiel Peña y Lorenzo de Monteclaro.

Fuentes: Tribuna, Instagram @paquitaoficialb