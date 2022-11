Tras luchar contra las adicciones, afamado actor abre su corazón y revela cómo se rehabilitó

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- El mundo de la farándula puede resultar muy atrayente para los fanáticos y es que, las estrellas suelen aparecer rodeados de glamur, fama y dinero, cosas con las que la gran mayoría de la gente ha llegado a soñar alguna vez en su vida; sin embargo, como ya ellos lo han dejado en claro, dichos factores no son sinónimo de la felicidad, sino por el contrario, el exceso de presión que los artistas llegan a llevar sobre sus hombros puede a ser sofocante.

Es por este motivo que diversas estrellas han caído en el mundo de las drogas, tal fue el caso del actor de Belleza Americana, Wes Bentley, quien, prácticamente desde que comenzó a recibir llamados para trabajar, cayó en la adicción por la heroína. El propio histrión reconoció en una entrevista exclusiva para el medio Page Six que se volvió adicto porque anteriormente no había tenido dinero y, tras obtenerlo se enfrentó a una mala combinación: "Nunca antes había tenido dinero. Así que hubo muchas combinaciones de cosas para que las que no estaba preparado".

Wes Bentley trabajó en 'Belleza Americana'

Wes declaró para el mismo medio que, tras volverse un adicto, se sumergió una "profunda agonía" e incluso llegó a recalcar que estuvo a punto de morir por su adicción; sin embargo, otro famoso fue quien lo inspiró para rehabilitarse. Se trata de nada más y nada menos que de Robert Downey Jr., así es, el protagonista de Iron Man, quien es conocido por su oscuro pasado y su triunfante regreso a al cine fue quien ayudó a Bentley.

Lo vi (a Downey Jr.) ser tan audaz, valiente y abierto. Eso me salvó. Pensé que si yo también hago eso, tal vez pueda pasárselo a otra persona", aseguró el histrión

Sin embargo, el camino a la rehabilitación de Wes fue duro y con algunas recaídas incluidas. La celebridad reveló que llegó al punto de ser arrestado en el año 2008 por posesión de heroína, motivo por el que un juez lo envió a un programa de 12 pasos, aunque tampoco esto terminó por funcionar del todo y, nuevamente, volvió a recaer en el mundo de las sustancias tóxicas, aunque no todo estaba perdido para él.

Wes revela que al final logró rehabilitarse gracias a la ayuda de un desconocido

Fue en el año 2009 cuando Wes conoció a un joven, del que se omitió su nombre durante la entrevista, pero según las declaraciones del actor de American Horror Story, esta persona también se encontraba luchando contra sus propias adicciones, la única diferencia es que él ya estaba "limpio" desde hacía algún tiempo y, sin saber que Bentley era adicto, le contó sobre lo bien que le iba en la vida y eso lo motivó a tomar en serio su rehabilitación: "Simplemente habló sobre la hermosa vida que tenía ahora, y cómo está mirando los árboles por la ventana, y me pedí de eso. Y pensé que quería eso de vuelta". El histrión lleva 13 años sobrio.

Fuentes: Tribuna