VIDEO: Michelle Rubalcava no se queda callado y responde a ataques de Gustavo Adolfo Infante

Ciudad de México.- Luego de su sonada discusión en vivo con sus compañeras de Sale el Sol, Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado, Gustavo Adolfo Infante también se enfrenta en una 'guerra' de declaraciones contra Michelle Rubalcava, quien formó parte del programa De primera mano, del que salió tras una serie de desacuerdos y pleitos con el polémico periodista de espectáculos.

Recientemente, el conductor Michelle Rubalcava estuvo como invitado en el programa SNSerio, de Multimedios, donde habló de su trayectoria, pero también recordó su encontronazo con Gustavo Adolfo, quien aseguró que este salió de Imagen Televisión debido a que sus constantes borracheras y por "tirarle la onda a los ejecutivos de la empresa".

Creo que al final del día él lo dijo en un momento en el que se le acumuló bastante desprecio por parte de la gente, porque había humillado a dos compañeras a nivel nacional: Ana María Alvarado y Joanna Vega-Biestro. La gente le empezó a poner mil cosas porque no fue algo nada grato lo que hizo y la prensa me empezó a preguntar a mí, entonces empecé a hablar. Por muchos años me callé por agradecimiento y respeto, pero él estuvo hablando de mí, yo ya ni siquiera estaba trabajando ahí, pero llegó un momento donde dije 'me tengo que defender'", señaló.

El ahora presentador de Chismorreo explicó que lo que Infante dijo sobre él no era verdad y además aclaró que no tenía el gusto de conocer a los ejecutivos con los que se le relacionó: "Ya estuvo bueno que este señor se sienta como un santo o crea que la gente no le sabe cosas, cuando yo le sé muchas y con pruebas, y le saqué una, porque tengo muchas: el señor, siendo casado, le tira la onda a chicas trans; cada quien sus gustos, hasta eso no tiene malos gustos porque están bien guapas las trans a las que le tira la onda".

De este supuesto hecho, recordó que él sabía de esta información desde hace 2 años, pero no la había revelado. "Lo sacaron (el caso) y sé que se enojó mucho, bastante, me mandaba mensajes, pero por qué no me da la cara. ¿Por qué me manda mensajes con gente? Nunca me ha dado la cara, ni cuando hizo que me corrieran, ya mejor no dijo nada… Si sigue diciendo cosas, con mucho gusto sigo sacando porque me voy a defender", confesó Rubalcava.

Por último, aseguró que le gustaría dejar de tener problemas con Gustavo Adolfo. "Me encantaría ya no tener una problemática con él, ya lo que pasó, pasó, en mi corazón no hay rencores, pero sigue" y afirmó que exjefe se encuentra "acorralado" pues se está dando cuenta que ya no es "grato para el público" debido a las constantes controversias en las que se ve inmiscuido.

Fuente: Tribuna