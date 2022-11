Desfigurada y en la cárcel: Tras divorcio y 10 años retirada, actriz vuelve a novelas de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa protagonista, quien lleva 10 años retirada de las telenovelas, vuelve a los melodramas de Televisa. Se trata de la querida Lucero, quien este próximo lunes vuelve a las pantallas de San Ángel en Mañana es para siempre (donde su personaje como la antagonista acabó en la cárcel y desfigurada), sin embargo, revelan que en 2023 vuelve en un nuevo proyecto que seguro dará un golpe en rating a la competencia en TV Azteca.

Como se recordará, la actriz y cantante debutó en la empresa de San Ángel cuando apenas era una niña, participando en programas como Chiquilladas y protagonizando Chispita. En su carrera, Lucero protagonizó melodramas como Alborada, Lazos de amor, Soy tu dueña y Por ella soy Eva, su último proyecto en la televisión mexicana, aunque sí ha participado en reality shows como El Retador, donde fue jueza junto a su exesposo Mijares (de quien se divorció en el 2011).

Lucero vuelve a las telenovelas

Este próximo lunes 7 de noviembre, Lucero vuelve en el melodrama del 2008 Mañana es para siempre, donde interpretó a 'Bárbara Greco', la villana de la historia protagonizada por Fernando Colunga y Silvia Navarro. 'La Hiena', como la apodaron en la trama, tuvo uno de los finales más trágicos de la televisión pues acabó tras las rejas y desfigurada al ser quemada viva. Y aunque estará de vuelta en este proyecto en unos días, revelan que también volverá en uno nuevo.

En exclusiva, el youtuber y especialista de espectáculos Alejandro Zúñiga anunció en su canal de YouTube que la actriz vuelve a las telenovelas de la mano de Televisa: "Lucero regresará a las telenovelas y esto será en una biotelenovela que se producirá en Televisa de la vida de Valentín Elizalde. Se va a contar su vida, esto no se sabía y va a ser bajo la producción de Carlos Bardasano. Bardasano terminará la de David Zepeda (Pienso en ti) y se va a ir a producir la siguiente que será la vida del 'Gallo de Oro'", comentó.

Y añadió que aún se desconoce cuál será el papel que interprete la llamada 'Novia de América', sin embargo, no sería el de la protagonista: "Para sorpresa de todos, dentro del elenco la que está a punto de firmar es Lucero. No ha firmado, pero está a punto de firmar para esa historia (...) No tengo idea qué personaje va a ser. Me sorprende que sea una historia donde ella no será la protagonista porque obviamente el protagonista será Valentín y esto será a principios del próximo año (...) ya están por arrancar, ya están llamando al elenco", finalizó.

Fuente: Tribuna