Destrozada: Niurka acaba ahogada en llanto en vivo tras romper con Juan Vidal: "Aún estoy enamorada"

Ciudad de México.- La famosa actriz y modelo cubana Niurka Marcos de nueva cuenta está logrando apoderarse de la atención en las redes sociales y en los medios de comunicación pues hace algunas horas acabó ahogada en llanto en plena transmisión en vivo al hablar del romance que tuvo con Juan Vidal. La controversial vedette mostró su vulnerabilidad como nunca antes y admitió que aún sigue muy enamorada de su exprometido.

Fue apenas hace unos días cuando 'Mamá Niu' anunció el rompimiento con el originario de República Dominicana, de quien se enamoró mientras estuvo dentro del reality La Casa de los Famosos en su segunda temporada. Aunque en un inicio defendió con uñas y dientes al exgalán de Televisa y hasta arremetió en contra de Cynthia Klitbo por exhibir que era un "mantenido" y que le debía dinero, ahora señala que está de acuerdo con la actriz mexicana.

La exesposa de Juan Osorio confesó que le hubiera gustado que Cynthia se comunicara con ella personalmente para alertarla sobre Vidal, aunque resaltó que de igual forma habría intentado la relación con él pues no le gusta influenciarse por opiniones ajenas. Con el corazón en la mano, la nacida en La Habana explicó que vivió muy lindos momentos con su exnovio: "Tuvo sus matices hermosos, sus momentos extraordinarios, reales, de los cuales no me voy arrepentir".

Incluso Niurka acabó rompiendo en llanto en la entrevista con una página de fans al revelar que sigue sintiendo amor por el actor dominicano: "No soy un robot, o sea yo estoy enamorada aún de Juan, todavía me duele, a veces digo no quiero pensar, es algo con lo que te ilusionaste a largo plazo y se te fue". Asimismo, la estrella de novelas como Velo de novia y La fea más bella explicó que era la primera vez que lloraba luego de su truene.

Es primera vez que lloro, ni Juan me ha visto llorar, no se lo merece", dijo contundente.

La madre del talentoso joven Emilio Osorio también fue sincera al decir que en realidad no siente tristeza por haber terminado con Vidal sino en realidad siente mucho enojo: "No estoy dolida, ni ardida, estoy encabron...". Y es que como se recordará, hace apenas unas semanas Marcos había anunciado con mucha emoción que pronto se casaría con Juan pues este le propuso matrimonio mientras estuvieron de vacaciones en Natal.

Además la cubana de 54 años explicó que el dominicano le pagó muy mal el trato que ella siempre le dio, asegurando que lo atendía como todo un rey: "Lo traté como un bebecito, yo soy muy de tenerle las cosas impecables a mi hombre, él es muy demandante, Juan no podría estar con una mujer que no lo atendiera, que no le tuviera listo el desayuno, él es muy demandante del detalle y yo disfruté atenderlo, porque soy así con mis hijos, con mi sobrina".

