Familia de Octavio Ocaña se prepara para la llegada de un nuevo bebé: "Somos afortunados"

Ciudad de México.- Desde hace algunos meses, la hermana mayor del difunto actor de Vecinos, Octavio Ocaña, informó a través de su cuenta oficial de Instagram que está esperando un bebé y, conforme los meses han avanzado, la llegada del nuevo integrante de la familia se ha vuelto mucho más evidente. A pocos días del primer aniversario luctuoso del histrión de Hermanos y Detectives, la familia Pérez Ocaña vuelve a sonreír por esta razón.

Resulta ser que los familiares del actor de Lola, érase una vez se reunieron con Ana Leticia Ocaña, hermana del famoso, para organizarle el Baby Shower del nuevo integrante de la familia. En la celebración, disfrutaron de un pastel decorado de blanco con azul claro, lo que dejaba en claro que es un varón, pero no solo eso, porque la joven ya eligió el nombre del pequeño, a quien nombrarán como Samuel.

Nerea Godínez, Bertha y Ana Leticia Ocaña en el Baby Shower de Samuel

Créditos: Instagram @berthaocaa

Parece ser que a la celebración acudieron toda la familia e incluso estuvo Nerea Godínez junto con su pequeño, a quien, Ana Leticia recibió con alegría, ya que, en más de una fotografía se le pudo ver posando con el pequeño e incluso le agradeció a quien alguna vez fue su cuñada por haberle llevado al menor, a quien presumiblemente le tiene un gran cariño, y según sus declaraciones, éste es reciproco.

Ayer mi niño se me echó corriendo a abrazarme la panza y no me soltaba. Gracias por traérmelo Nerea, siempre serán mi familia, siempre tendremos algo en común. Les quiero harto