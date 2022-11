Golpe a Cynthia Rodríguez: Carlos Rivera coquetea con Galilea Montijo en pleno foro de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta el reconocido cantante Carlos Rivera está logrando causar una revolución en las redes sociales debido a que salieron a la luz unos videos en los que aparece coqueteando de nueva cuenta con Galilea Montijo en pleno foro de Televisa. Como se sabe el ganador del reality La Academia ya es un hombre casado pues contrajo matrimonio con la famosa conductora Cynthia Rodríguez hace un par de meses.

Desde que 'La Gali' se integró al equipo de investigadores de ¿Quién es la máscara? se ha visto que hay una dinámica mucho más divertida entre ellos y es que hasta el propio Juanpa Zurita reconoció en una reciente entrevista que la tapatía vino a aportar muchas risas al programa. Sin embargo, en tan solo tres semanas al aire la también actriz ha tenido varios encuentros subidos de tono con el intérprete de éxitos como Digan lo que digan y Te Soñé.

De hecho hace algunos días en la cuenta de Twitter del reality conducido por Omar Chaparro compartieron un video con lo que no se vio al aire el pasado domingo 30 de octubre y mostraron que nuevamente Carlitos tuvo un acercamiento con la conductora estelar del programa Hoy. Incluso hace varias horas la misma celebridad nacida en Guadalajara, Jalisco, aprovechó sus historias de Instagram para compartir el increíble momento que vivió con el esposo de Cyn.

En el video se puede ver cuando Galilea y Rivera notan que van vestido con los mismos colores y ahí empieza el coqueteo: "No sé, como que se escucha a lo lejos (la marcha nupcial)", comentó la presentadora mientras que el guapo investigador añadió: "No sé si la vida nos quiere decir algo Gali... no sé si causalidades" y ella responde: "¿Señales de la vida, Carlos?". Posteriormente ella recapacita recordando que es mucho mayor que el cantante pero se arrepiente.

Algo nos quiere decir la vida... podría ser tu madre ¡pero no lo soy! jajaja ¿o no güera?", añadió entre risas.

Por supuesto, todo se trató de una broma entre 'La Montijo' y el oriundo de Tlaxcala, lo cual no afectará en nada a su matrimonio con la exconductora del programa Venga la Alegría. Por otro lado la guapísima mujer tapatía de 49 años mostró que en el episodio de ¿Quién es la máscara? de este domingo 6 de noviembre las risas tampoco faltarán pues hasta le acabará dando una cachetada al personaje de 'Kid Bengala' en pleno escenario.

