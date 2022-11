¿Golpe a la corona? A casi 2 meses de su muerte, revelan inesperado secreto de la Reina Isabel II

Comparta este artículo

Londres, Inglaterra.- Ya pasaron casi 2 meses de que todo Reino Unido se detuvo abruptamente debido a que la monarca más longeva de la historia inglesa perdiera la vida, a los 96 años de edad: Isabel II, quien aún después de su fallecimiento continúa dando de qué hablar, tal y como ocurrió durante la mañana de este domingo, 6 de noviembre, cuando trascendió tremendo secreto de la soberana.

Si bien, durante las últimas semanas de su vida, la Reina Elizabeth evitaba salir al público, debido a todos los problemas de movilidad que presentaba, la realidad es que la monarca llegó a tener una amistad secreta con el afamado y controversial galán de películas, Tom Cruise, así como lo lees, la reina de Inglaterra parecía ser una ferviente fan del histrión originario de Nueva York. Aparentemente,, fue por este motivo que protagonista de películas como Misión Imposible y Vanilla Sky fue invitado a las celebraciones del Jubileo de Platino de la monarca.

Isabel II admiraba a Tom Cruise

Lamentablemente, debido a su estado de salud, la madre de Carlos III no pudo acudir al concurso equino Gallop Trough History, mismo que sería presentado por el actor de Top Gun: Pasión y Gloria, por lo que la reina le envió un mensaje a Tom en el que expresaba su evidente decepción: "La Reina hizo saber que estaba realmente decepcionada por no haber conocido a Tom en el concurso, por lo que fue invitado a realizar un recorrido especial por el Castillo de Windsor con todo preparado para él. Después, solo los dos tomaron té juntos", declaró una fuente para Page Six.

Parece ser que esta visita fue todo un éxito, ya que, según datos provenientes del informante, Isabel II habría estado fascinada de poder conocer al histrión, incluso se dice que ambos hablaron sobre volver a verse para almorzar juntos, pero esto no pudo ser así, ya que, la reina perdió la vida cuatro meses después: "A ella le encantaba verlo y realmente se llevaron bien, tanto que lo invitó a almorzar. Incluso le permitió volar en helicóptero".

Tom Cruise afirmó su admiración por Isabel II

Según declaraciones brindadas por el propio Cruise, el agrado fue mutuo, ya que, él mismo reconoció que Isabel II era una persona con tremenda dignidad, a quien afirmó admirar con profunda devoción por los logros históricos que obtuvo a lo largo de su mandato. Actualmente, los restos de la Reina se encuentran reposando en la afamada Abadía de Westminster, mismo lugar donde fue coronada cuando tenía apenas 25 años.

Fuentes: Tribuna