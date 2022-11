Luto en la televisión: Tras muerte de querido actor, su expareja hace polémica revelación

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- El mundo de la televisión y el espectáculo está de luto, pues el pasado sábado se confirmó la muerte de un querido actor y cantante de 37 años, quien fue hallado sin vida en una bañera. Hasta el momento, no se tiene información sobre las causas del deceso de este personaje, sin embargo, una expareja del hoy difunto hizo una declaración en sus redes sociales que causó polémica y conmocionó a miles.

Se trata de la exactriz de Disney, Hilary Duff, quien fue novia del hoy fallecido artista Aaron Carter, hermano de Nick Carter, exintegrante de los Backstreet Boys. La también cantante que dio vida al personaje de 'Lizzy Maguire' en la serie homónima sostuvo una relación con el fallecido en 2002, cuando eran adolescentes, por lo que al enterarse de la partida de este envió un mensaje que conmocionó al mundo del espectáculo.

En la imagen, Hilary Duff y Aaron Carter. Foto: Internet

Para Aaron, lamento profundamente que la vida haya sido tan dura para ti y que hayas tenido que luchar frente a todo el mundo. Tenías un encanto que era absolutamente efervescente... muchacho, mi yo adolescente te amaba profundamente. Enviando amor a su familia en este momento. Estar tranquilo", escribió Hilary Duff a través de sus redes sociales.

Hilary Duff habla sobre su expareja Aaron Carter (Q.E.P.D.) Foto: Internet

Cabe recordar que Hilary, quien hoy protagoniza la serie de How I Met Your Father, remake de la sitcom How I Met Your Mother, era la protagonista del programa juvenil Lizzi McGuire. Medios internacionales detallaron que la artista conoció a Aaron durante la grabación de un episodio de la serie, cuando el cantante tuvo una aparición especial. Desde ese momento, la pareja comenzó a salir y a aparecer públicamente en eventos como alfombras rojas. No obstante, el romance terminó meses después.

La mañana del pasado sábado 5 de noviembre, trascendió de forma internacional que el cantante de rap y hermano de Nick Carter, Aaron Carter, fue encontrado sin vida en la bañera de su hogar ubicado en California. A la fecha de publicación de esta nota, aún no se conocen las causas de su deceso.

Fuente: Tribuna