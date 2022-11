Mhoni Vidente: Previo al eclipse total de luna, esto dice tu horóscopo este domingo 6 de noviembre

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una nueva semana está por comenzar, misma donde además sucederá un eclipse de luna total (el 8 de noviembre) que sin duda provocará cambios en los signos zodiacales, lo que ha llevado a que Mhoni Vidente, quien es no solo la tarotista más famosa de México, sino que además es la astróloga más acertada, haga predicciones para cada uno y con ello, guiarte para que tu destino siempre se vea favorecido.

Aries

Sabes que has estado ausente del núcleo familiar por darle prioridad a asuntos laborales o académicos. Es necesario encontrar el equilibrio perfecto para que todo fluya con armonía y por ello deberás buscar un espacio para dedicárselo a los tuyos, en especial a tu pareja que cada vez te siente más distante. Mejora la comunicación, te ayudará a encontrar el camino que deberá seguir de ahora en adelante.

Tauro

Todo lo negativo que pueda haber a tu alrededor solo está en tu cabeza. No te agobies pensando de más en lo que pueda pasar o pudo haber sido. Recuerda que los eclipses son siempre renovación de energía y si tu pones de más, te vas a agotar al doble. La solución vendrá sola.

Géminis

Andas muy positiva, tanto que pronto vivirás una experiencia que te ayudará a abrir más los ojos, así podrás ver con más claridad tu camino y con ello, la abundancia llegará. Esta nueva claridad también traerá nuevas personas a tu vida, pueden ser de pareja, en el aspecto laboral o solo de amigos. Rodéate de ellos porque sin duda suman a tu favor.

Cáncer

No ignores tu intuición pues ahora está más despierta que nunca. Si alguien te invita a hacer algo inesperado o lo que siempre te había dado miedo realizar, confía en que saldrá de la mejor manera. Te ayudará a tener una perspectiva diferente que permitirá que tu mente tome las mejores desiciones.

Leo

Los eclipses son para abrir y cerrar ciclos y ese que tanto te agobia ya se tiene que ir. No tengas miedo al qué dirán, piensa que primer estas tú y nadie más. Vela por su tranquilidad que al final todo pasará y las mejores cosas están por llegar. Tu actitud a la vez ayudará a que los demás te vean diferente y termines por atraerlos.

Virgo

Pon todo en balanza, en especial eso que tanto te quita el sueño. Si le ves más contras es momento de dejar ir las cosas aunque sientas que va a ser doloroso. Un trabajo, una amistad o hasta tu relación amorosa necesitan una evaluación. Aprovecha este cambio de energía para cambiarte a ti también porque esto te permitirá avanzar siempre hacia lo mejor.

Libra

Todos pasamos por malas rachas, así que no te agobies, al final todo ciclo se cierra y en tu caso así será. Si alguien no está dispuesto a colaborar contigo o darte su apoyo, es mejor que te despidas y abras las puertas a quienes sí van a sumar contigo. Si estas pensando en un mejor trabajo o hasta te preguntas cuándo llegará el amor, este cambio de ciclo también será favorecedor para ti.

Escorpión

La energía que desbordabas hace unos días y la creatividad que te hacía brillar se está apagando. Esto es lo que te hace sentir agobiado y hasta casado. Piensa en cambiar tu rutina, una renovación te ayudará incluso a mejorar tu salud. Abr bien los ojos, tienes cerca a personas que, si las dejas entrar a tu vida, te darán una agradable sorpresa.

Sagitario

Si sientes que tienes mucho tiempo libre y de plano no sabes qué hacer con él, es momento de usarlo para meditar, analizar lo que no necesitas y lo que te hace falta. Cada renovación te aclara la mente y además te permite formular proyectos que te hacen crecer, especialmente en el ámbito financiero. Amplia tu circulo de amigos, te servirá de empuje.

Capricornio

Ahora que te has decidido a activarte, piensa en limpiar a profundidad el espacio donde más sueles estar. No solo moverás la energía a tu favor, sino que además el Universo te dará una señal para retomar proyectos, acabar es que tenías postergado o hasta hacer esa llamada que tanto te quitaba el sueño. Atento a las señales que si las interpretas de manera adecuada, todo se arregla por sí solo.

Acuario

Sabes perfecto que este tiempo te ha cambiado para bien, ahora eres menos arrebatado, más maduro o madura y sin duda la nueva actitud que manejas te abrirá muchas puertas. Aprovecha esta determinación para ponerle fin a lo que ya no te hace bien, incluso esa pareja o relación que sientes no da lo mismo que tú. No permitas que te roben el brillo que tela costado conseguir.

Piscis

Debes aflojar más las riendas, no estar tan a la defensiva porque ers tú mismo el que se pone el bloqueo. Analiza bien qué es lo que quieres y qué puedes hacer para conseguirlo. Si te sientes en un laberinto, entonces déjaselo al tiempo, que pronto te dará una sorpresa que te ayude a sentirte bien en todos los aspectos.

