Querido cantante pierde la vida en extrañas circunstancias; lo encontró su ama de llaves

Los Ángeles, Estados Unidos.- Durante la mañana del pasado sábado, 5 de noviembre, una querida excelebridad infantil y reconocido cantante fue localizado sin vida en el interior de su casa. Este hecho ocurrió tan solo unas semanas después de que el artista revelara que se había inscrito a un grupo para dejar sus adicciones de manera definitiva, esto con la finalidad de volver a obtener la custodia de su bebé, de apenas 11 meses de edad.

Se trata de Aaron Carter, quien saltó a la fama después de lanzar su disco homónimo, en el año 1997, seguido por Aaron's Party. El famoso también tuvo notables apariciones en la televisión, en programas de la talla de Lizzie McGuire; Sabrina, la bruja adolescente, I want some one to eat cheese with y House of carters. El artista obtuvo la atención de las cámaras, prácticamente desde que era muy pequeño, debido a que es hermano de Nick Carter, exintegrante de los Back Streets Boys.

Como algunos recordarán, el día de ayer, trascendió la lamentable noticia de su fallecimiento y, aunque hasta el momento se desconoce cuál es la causa de muerte, sí se sabe que fue encontrado sin vida, en el interior de su bañera. Dado a las circunstancias que el cuerpo fue localizado, la principal teoría sobre su defunción ronda entre el ahogamiento y una sobredosis, aunque ninguna de las dos ha sido comprobada, por lo que habrá que esperar a que las autoridades concluyan la autopsia de Aaron.

Aaron Carter es hallado en la bañera de su casa

Durante la mañana de este domingo, 6 de noviembre, surgieron nuevos detalles el fallecimiento del intérprete de I'am all about you y Let the music heal your soul. Según información del medio TMZ, quien encontró el cuerpo de Carter fue el ama de llaves, quien aparentemente habría recibido un fuerte shock tras ver al famoso sin vida, ya que, el oficial que respondió el llamado del 911 declaró que la fémina estaba "gritando", mientras mencionaba que había alguien "en una tina".

Por otro lado, el medio británico, The Sun, reforzó estas declaraciones, después de asegurar que los gritos de la mujer se escucharon tan fuertes que incluso los vecinos Carter reconocieron que podían escucharla gritar: "Está muerto, está muerto". Al mismo tiempo que surgía esta información, Nick de los Back Streets Boys reaccionó a la muerte de su hermano con un conmovedor mensaje en su cuenta oficial de Instagram.

Aunque mi hermano y yo hemos tenido una relación complicada, mi amor por él nunca se ha desvanecido. Siempre me he aferrado a la esperanza de que, de alguna manera, algún día quiera caminar por un camino más saludable y, finalmente, encontrar la ayuda que tanto necesitaba. Extrañaré a mi hermano más de lo que nadie sabrá jamás. Te amo Chizz. Ahora tienes la oportunidad de finalmente tener un poco de paz que nunca podrías encontrar aquí en la tierra... Dios, por favor cuida de mi hermanito", declaró la exestrella pop.

Publicación de Nick Carter en Instagram

