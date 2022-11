Tras dura pérdida y unirse a 'VLA', querido actor regresa a Televisa y hunde a TV Azteca

Ciudad de México.- Un querido actor, quien el año pasado se enfrentó a una dura pérdida pues murió su mejor amigo y que meses atrás hasta llegó a aparecer en el programa Venga la Alegría, regresa a Televisa por todo lo alto y da un duro golpe al rating de TV Azteca. Se trata del famoso Miguel Luis, quien se dio a conocer en la pantalla chica por las divertidas cápsulas que grababa al lado del fallecido comediante Sammy Pérez.

Los famosos cómicos saltaron a la fama gracias al desaparecido programa XHBRBZ cuando conducían la divertida 'Sección Imposible' en la que hacían reportajes y entrevistas que sacaban las carcajadas a todos los televidentes del Canal de Las Estrellas. Asimismo Miguel continuó trabajando de la mano de la empresa de San Ángel y Eugenio Derbez en otros proyectos como la cobertura del Mundial de Futbol de 2010.

Además de que intentó tener su propio show en vivo en el 2011, Miguel apareció de invitado en otros programas como Vecinos junto a Sammy y juntos también formaron parte del programa Hoy conduciendo la sección Reportajes Transgénicos donde recordaban lo que hacían en Sección Imposible. Además el mismo actor apareció en un episodio especial del polémico reality Caso Cerrado con la doctora Polo.

Sin embargo, el intérprete mexicano no cuenta con contrato de exclusividad y el año pasado hasta llegó a la televisora del Ajusco mediante varias entrevistas en las que habló de la muerte de su fiel amigo y compañero de aventuras. Hace unos meses Miguel Luis apareció en el matutino Venga la Alegría para volver a arremeter en contra de Zuleika Garza, la última esposa de Sammy, pues asegura que lo abandonó cuando más lo necesitaba.

Zuleika fue y lo aventó nada más, aunque se oiga mal, como un mueble viejo y eso no se vale. Espero que a esa señora nunca le hagan algo porque va a sentir algo duro en carne propia... Nada más Sammy me comentaba, pero yo no quiero saber nada de ella", expresó indignado.