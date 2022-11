Tras hundir a Televisa y volverse mujer, Jaime Camil se codea con Justin Bieber e impacta a sus fans

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Si bien Jaime Camil fue uno de los actores más prolíficos de Televisa, donde protagonizó diversos melodramas de gran éxito como La fea más bella, Qué pobres tan ricos, Los exitosos Pérez, Las tontas no van al cielo e incluso, hasta se convirtió en mujer en Por ella soy Eva, la realidad es que el histrión siempre reconoció que jamás conto con un contrató de exclusividad en la empresa de San Ángel.

Todo parece indicar que el también cantante no planea regresar a la empresa de los Azcárraga, ya que, durante los últimos años se le ha visto en trabajando en Estados Unidos, país donde actualmente reside junto con toda su familia, donde se le ha visto trabajar en producciones como Kimi, Las píldoras de mi novio, The Loud House: De viaje una aventura sobre ruedas carreras veloces de la noche, Ilusiones S. A., Hechiceras, Jane the virgin e incluso dio voz en caricaturas como Star vs las fuerzas del mal y Bojack Horseman.

Recientemente, Jaime Camil dio de qué hablar cuando hundió a Televisa, luego de que dio vida a Vicente Fernández, en la bioserie que la familia Fernández lanzó de la mano con Netflix y que, según las estadísticas mostradas por el histrión, habría arrasado en audiencia, ya que, este show logró posicionarse como el número uno en México y en otros países de habla hispana: "Cantando Por tu maldito amor. Demandantes sesiones en el estudio pero muy gratificantes para el alma. 'El Rey, Vicente Fernández' es tendencia mundial en Netfix. Número 1 en México y en 11 países hermanos Latinoamericanos. Tercer lugar a nivel mundial y Top 10 en España. Gracias a todos por su cariño".

El pasado sábado, 5 de noviembre, Jaime Camil volvió a sacudir a sus fans mexicanos, después de que se le vio compartir asientos con nada más y nada menos que Justin Bieber, en la Major League Soccer (MLS) en Los Ángeles, Estados Unidos, donde vieron jugar a los equipos de Philadelphia y Los Ángeles FC, pero esto no fue todo, ya que, en algunos clips publicados por aficionados se puede apreciar al actor mexicano explicarle algo al intérprete de Yummy, quien le estaba prestando toda su atención.

El segundo clip habría sido captado cuando terminó el partido, momento en el que Jaime buscó las manos del cantante de Baby para chocar los cinco y celebrar. De fondo también fue captada la esposa de Justin, quien sonríe y aplaude el triunfo del equipo que habían ido apoyar. Sin duda este evento fue único para todos los mexicanos, quienes se emocionaron por ver la unión entre ambas celebridades.

Fuente: Tribuna