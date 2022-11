Adiós TV Azteca: Tras 10 años en Televisa, Laura G queda fuera de 'VLA' y presentan a su reemplazo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras fuertes rumores de que se avecina su despido del matutino de TV Azteca por decisión de ejecutivos, este lunes 7 de noviembre Laura G abandonó el foro de Venga la Alegría y la reemplazaron con otra conductora. Sí, la regiomontana, quien estuvo por años en Televisa antes de cambiarse al Ajusco, sorprendió al salir del aire y su espacio lo ocupó su compañera en el programa Anette Cuburu.

Como se recordará, hace unos días el periodista de espectáculos Álex Kaffie dejó en shock al reportar en su columna 'Sin Lisonja' que la expresentadora de Sabadazo sería a la próxima a la que altos mandos en Televisión Azteca le darían las gracias y abandonaría el matutino, competencia del programa Hoy, tras la salida de William Valdés: "El próximo despido en el matutino de TV Azteca involucra a la nacida en Monterrey (...) Me entero que Laura G es la que sigue en la lista de despidos de Venga la Alegría".

Además, señaló que esta decisión de sacarla del elenco después de varios años al aire sería por parte de ejecutivos que se quedaron luego de la salida de Sandra Smester. De inmediato, salieron a la luz las declaraciones de la propia conductora, quien le dijo a Ana María Alvarado que no le habían notificado nada pero de ser cierto, no estaría muy preocupada pues "tiene otros trabajos", no descartando que sí podría ser la próxima en despedirse del público.

La exconductora del programa Hoy y Primero Noticias, donde se dice surgió una relación más allá de lo laboral con su entonces jefe Carlos Loret de Mola, seguido es criticada por sus detractores, quienes no están convencidos con su estancia en el matutino desde que se cambió de Todo un Show. Aunque también cuenta con fanáticos que la apoyan, la presentadora diario recibe comentarios negativos de otros, quienes la quieren fuera.

Y aunque su salida definitiva no está confirmada, ya que ni al producción ni altos mandos la han anunciado, este lunes Laura G se ausentó del reality ¡Quiero Cantar! donde conduce junto a Sergio Sepúlveda. La originaria de Monterrey, Nuevo León sí estuvo por la mañana en el foro, sin embargo, más tarde fue reemplazada por Anette Cuburu, quien se encargó de presentar a los participantes, sin que hasta el momento se sepa el motivo de la salida de Laura.

