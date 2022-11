Adiós TV Azteca: Tras 19 años en Televisa y acabar en manicomio, actriz deja 'VLA' y vuelve a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz de telenovelas, quien cuenta con más de 19 años de carrera en Televisa y que además ya ha podido hacer su debut en TV Azteca, sorprendió a todos los televidentes debido a que este lunes 7 de noviembre reapareció en el programa Hoy con una nueva polémica. Se trata de Sugey Ábrego, quien hace unos años estuvo sumida en depresión y hasta fue internada en un manicomio luego de atentar contra su vida.

La guapísima mexicana, quien llegó a la empresa de San Ángel a inicios de los 2000's y ha estado en melodramas como Clase 406, Rebelde, Destilando Amor y De que te quiero, te quiero, acabó en la ruina luego de divorciarse de Enrique Durán, quien la dejó ahogada en deudas con el banco: "A veces yo no tenía dinero ni para venir a hacer una mención", confesó en una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante.

Antes y después de Sugey Ábrego

La también exconductora de programas como Matutino Express y Se Vale también dijo que intentó quitarse la vida por un brote psicótico que sufrió debido a la decepción amorosa que vivió con su exmarido: "Si Juanita (su empleada doméstica) no hubiera estado, esto habría sido otro minuto que cambió mi destino". Tras quedarse sin contrato de exclusividad en Televisa, Ábrego pudo hacer su debut en la empresa del Ajusco apareciendo en repetidas ocasiones en el foro de Venga la Alegría.

Pero el pasado año la también modelo retornó a Televisa integrándose a la segunda temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy, donde primero tuvo de pareja de baile a Silverio Rocchi y luego a Tony Garza. Mientras que este 2022 regresó al concurso al lado del exfutbolista pero la semana pasada quedaron eliminados. Sin embargo, este lunes 7 de noviembre Sugey reapareció en el programa Hoy debido a que luego de su expulsión estalló la polémica con Rocchi.

Resulta que el exconcursante de Guerreros 2020 la culpó de su salida pues señaló que él no quería que regresara a bailar para el viernes de eliminación luego de haber estado un par de semanas fuera por motivo de sus vacaciones: "Si me hubieras hablado por teléfono yo te hubiera dicho 'corazón, déjame bailar con Lorena, es nuestra permanencia, y la próxima semana (tú volvías)". Por su parte, ella manifestó que les "faltó ensayo" y que por ello no tuvieron una muy buena coreografía.

Sin embargo, Silverio estaba sumamente molesto con su compañera y acabó explotando ante las cámaras del matutino: "Estoy encabron...". Lastimosamente el exjugador de futbol se volvió víctima de duras críticas por parte de conductores del programa Hoy como Andrea Escalona, Shanik Berman y Martha Figueroa, quienes lo catalogaron como un patán por haber tratado de esa forma a Sugey.

