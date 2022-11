Adiós TV Azteca: Tras destruir a Legarreta y veto en 'Hoy', galán traiciona a 'VLA' con Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un polémico galán de las telenovelas, quien presuntamente estaría vetado del programa Hoy por hundir la reputación de su excolega Andrea Legarreta, causó tremenda sorpresa pues aunque había estado trabajando de la mano de TV Azteca ahora reapareció en la pantalla de Televisa. Se trata de Alfredo Adame, quien reapareció en la empresa a través de la serie de comedia Tal para cual.

Desde 2018 el también conductor no ha vuelto a realizar algún proyecto para la televisora de San Ángel pues lo consideran "no contratable" por el pleito que tiene con varias de sus exesposas y con Andy. Como se recordará, hace unos años Adama llamó "unicornio" al cantante Erik Rubín asegurando que era un 'cuernudo' pues presuntamente su esposa estaba teniendo un amorío con un alto mando de la empresa y a ella la catalogó como la "Primera dama de Televisa".

Fuente: Internet

En la actualidad el histrión de 64 años dejó de ser reconocido por sus papeles en inolvidables melodramas como Yo no creo en los hombres, De frente al sol, Más allá del puente y Retrato de familia y solamente se le conoce por los pleitos y peleas que tiene con otros miembros del espectáculo y también fuera. Hay que recordar que hace unas semanas estuvo a punto de quedar ciego luego de recibir una brutal golpiza a manos de dos sujetos.

De hecho hace unos días Adame aceptó someterse a una limpia para "librarse de más problemas" pues no ha dejado de protagonizar escándalos y compartió la exclusiva al programa Venga la Alegría. Durante los últimos meses el expresentador de Hoy ha estado muy cercano a la empresa del Ajusco pues ellos le dieron la oportunidad de regresar a la pantalla chica a través del reality Soy famoso, sácame de aquí.

Sin embargo, hace algunos días el exesposo de las actrices Diana Golden y Mary Paz Banquells le dio un duro golpe al rating del Canal Azteca Uno pues por fin regresó a la actuación de la mano de Televisa. Resulta que Adame fue invitado a hacer una participación especial en la serie de comedia Tal para cual, protagonizada por Consuelo Duval y Lorena de la Garza y que se acaba de estrenar en el Canal de Las Estrellas.

En su breve aparición el actor nacido en Guadalajara se mofa de sí mismo mientras realiza una escena con el comediante Miguel Luis, quien la hace de mesero en un restaurante que es frecuentado por los protagonistas de la serie. Mientras come una sopa, Alfredo comenta: "Acabo de encontrar a dos chavas que me van a ayudar a abrir las franquicias de tae kwon do Adame y ahí voy a enseñar mis famosísimas patadas de bicicleta, ya las patenté y sabes ¿cómo se van a llamar? Adame patadas".

Adame en 'Tal para cual'

Fuente: Tribuna