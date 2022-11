Adiós 'VLA': Tras 13 años retirada, actriz renuncia a TV Azteca y vuelve a las novelas de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida protagonista de telenovelas, quien lleva 13 años retirada de la actuación y que fue muy criticada por su supuesto abuso de cirugías, sorprendió a todos sus seguidores pues recientemente confirmó su regreso a los melodramas de Televisa. Se trata de la famosa Belinda, quien realizó su última aparición en los melodramas en 2009 cuando protagonizó Camaleones al lado del talentoso Alfonso Herrera.

Aunque en la actualidad la estrella pop es mayormente conocida por sus trabajos musicales y sus relaciones sentimentales, en realidad comenzó su carrera actuando para Televisa Infantil. Debutó en la empresa de San Ángel en el año 2000 cuando realizó el melodrama Amigos x siempre. Luego le siguieron otras novelas para San Ángel como Aventuras en el tiempo, Cómplices al rescate y Corazones al límite. Luego se ausentó unos años y volvió a la empresa para realizar Camaleones.

Fuente: Internet

Posteriormente grabó un episodio de la exitosa serie Mujeres Asesinas y tuvieron que pasar 12 años para que Belinda volviera a actuar, siendo la serie Bienvenidos a Edén de Netflix su regreso a los foros de grabación. Durante todo este tiempo retirada la intérprete de canciones como En el amor hay que perdonar se enfocó en sacar nueva música y además se unió a las filas de la empresa del Ajusco por primera vez.

La mexicano-española fue invitada a formar parte de varias temporadas de La Voz... México, donde conoció a su exnovio y casi esposo Christian Nodal. Además su contratación en TV Azteca le permitió tener acercamientos con la periodista de espectáculos Pati Chapoy luego de haber tenido un pleito hace años y además hasta llegó a dar varias exclusivas al programa Ventaneando y al matutino Venga la Alegría.

En días pasados Belinda, quien se ha hecho varios arreglitos en el rostro, se entrevistó con Nelssie Carrillo para hablar sobre un posible regreso a la televisión mexicana y ella no descartó que pronto se le vea de regreso en los foros: "Estoy sumamente agradecida porque ahí empecé desde muy niña, me encantas las historias de las telenovelas", explicó la cantante en la entrevista que recién publicaron en el Canal de Las Estrellas.

La cantante también reveló qué novelas estaría interesa en hacer y sorprendió porque eligió los más grandes melodramas que han salido de Televisa: "Por ejemplo Rubí es una de mis historias favoritas, me gustaba La Ursurpadora, me encantaba Marimar... bueno todas las de Thalía eran impresionantes". Aunque Beli no dio una fecha exacta para volver a la actuación, sí destacó que los melodramas tienen un lugar muy especial en su corazón.

Fuente: Twitter @canal_estrellas

Fuente: Tribuna