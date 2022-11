Adiós 'VLA': Tras veto de Televisa y años retirada, actriz renuncia a TV Azteca y vuelve a 'Hoy'

Ciudad de México.- Una famosa actriz y conductora, quien inició su carrera en Televisa y el año pasado presuntamente acabó vetada por unirse a las filas de TV Azteca, dará un duro golpe al rating de Venga la Alegría debido a que se confirmó que este lunes 7 de noviembre volverá al foro del programa Hoy. Se trata de Paty Cantú, quien hace unos meses firmó contrato para irse a trabajar por primera vez en el Ajusco como coach de La Voz... México.

La nacida en Houston, Texas, se dio a conocer gracias a la banda juvenil LU y rápidamente comenzó a tener apariciones en la pantalla de San Ángel como la telenovela Verano de amor de Pedro Damián. Además formó parte del elenco de la serie El Pantera y algunos otros realitys tanto en esta televisora como en Telemundo. Sin embargo, el año pasado surgió el rumor de que la cantante de 38 años estaba vetada de Televisa.

Supuestamente los ejecutivos la castigaron por irse a trabajar al canal Azteca Uno como coach de la reciente temporada del reality La Voz Kids al igual que su colega María León, pues fueron consideradas como 'traicioneras', y a ambas les retiraron su contrato de exclusividad. Además de este proyecto, Cantú llegó a aparecer en otras emisiones de la empresa como Venga la Alegría y Ventaneando. Y de hecho en el programa de Pati Chapoy desmintió estar vetada.

No sé si estoy vetada... A mí nadie me ha avisado que estoy vetada de nada, yo no tenía ningún contrato de exclusividad de nada, tampoco", declaró.