Andrea García revela que ya pudo hablar con su padre, pero él se niega a reconciliarse

Ciudad de México.- A pesar de que hace algunas semanas Andrés García confesó que no tenía ninguna intención de tener comunicación con su hija Andrea luego de años de distanciamiento, en esta ocasión la artista contó en entrevista para el programa Chisme No Like que ya pudo hablar con él. Aunque los resultados fueron buenos, todo parece indicar que el alejamiento continuará entre los dos.

Es normal, son situaciones muy difíciles, muy dolorosas y ¿qué te puedo decir? La verdad yo nunca, o sea, nunca me ha gustado compartir detalles personales ni nada, pero si esto fue público, que yo tuve la oportunidad de hablar con él y yo así lo sentí, yo sentí como que Dios me dijo 'vas a tener la oportunidad de hablar con tu papá con claridad'", dijo la actriz y conductora.

Sobre lo que pudo conversar con su padre, Andrea reveló que lamentablemente el gusto de la reconciliación le duró muy poco debido a que su papá volvió cortar comunicación con ella. "Los dos nos dijimos que nos amábamos y todo precioso, pero ya después al otro día volvió el mismo patrón, ya no contestó el teléfono, de hecho me bloqueó, o sea, tengo cero acceso", manifestó.

Al respecto de cómo se siente con esta decisión de don Andrés, la también modelo mexicana expresó: "Está bien, aunque me duele y es un proceso bien difícil, pues es parte del proceso que él está pasando y hay que respetárselo con mucho honor, con mucho amor y con mucho cariño, o sea, en los momentos más difíciles es cuando uno demuestra de verdad qué está hecho".

Finalmente, Andrea García aseguró que por respeto y amor a su padre no revelará los motivos por los que hasta el día de hoy no ha podido sanar las diferencias que mantiene con él.

Por supuesto, para la audiencia y para ustedes está la celebridad, pero es un señor, es un ser humano y está pasando por una situación bien difícil y bien dolorosa, entonces aunque yo tenga mi razón y mi derecho a defenderme, no lo voy a hacer, porque mi compasión y mi conciencia de procesar lo que está pasando va primero, aunque me dé hasta con la cubeta", remató.

Fuente: Tribuna