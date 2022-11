Pidió limosna: Tras hundir a Galilea Montijo y 18 años en Televisa, polémico galán llega a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un polémico galán de telenovelas, quien tuvo un fuerte pleito con la conductora Galilea Montijo en el programa Hoy hace unos años y perdió su contrato de exclusividad, llega al foro del matutino este lunes 7 de noviembre. Se trata de José Ron, quien este domingo fue uno de los eliminados del famoso reality show ¿Quién es la máscara?, por lo que fue anunciado como uno de los invitados especiales al programa competencia de Venga la Alegría.

Como se recordará, Ron debutó en la empresa de San Ángel hace 18 años, participando en melodramas como La que no podía amar, La mujer del vendaval, Muchacha italiana viene a casarse, Simplemente María, Enamorándome de Ramón, Ringo, Te doy la vida y La Desalmada. En 2020 confesó que ya no tenía exclusividad desde el 2019, sin embargo, continuó trabajando con la empresa hasta la fecha pues no solo ha hecho dos temporadas de La mujer del diablo sino que ahora participó en un famoso reality.

José Ron fue eliminado de '¿Quién es la máscara?'

El actor, quien se ha sincerado sobre su difícil llegada a la CDMX desde Guadalajara pues aseguró que no tenía dinero y en un punto tuvo que pedir limosna para poder volver a casa ya que no tenía ni para comer o para un boleto de camión, tuvo un pleito con Galilea Montijo y Andrea Legarreta en el programa Hoy hace unos años, sobre todo con Gali. Como se recordará, ambas conductoras defendieron a Cristián de la Fuente, a quien Ron criticó duramente en redes sociales.

Y es que el chileno, mientras grababa la telenovela En Tierras Salvajes, sostuvo que una ida al gimnasio se sustituía con talar un árbol. Ron se molestó ya que siempre ha estado a favor de preservar el medio ambiente y arremetió contra ambas presentadoras, pidiéndoles no opinar si no sabían del tema: "Soy una persona muy tranquila, pero si me buscan, me van a encontrar. Y aquí estoy para defenderme... no me conocen. Porque si me conocieran realmente no defenderían a una persona, que no me extraña que la defiendan, pero mejor se quedarían calladas", dijo tajante.

Tras recibir una respuesta de parte de Galilea al aire, quien también se molestó, después hicieron las paces. Y este lunes 7 de noviembre se volverán a encontrar luego de verse las caras en ¿Quién es la máscara? donde ella es investigadora, pues Ron era la celebridad oculta tras Jinete, y fue eliminado, por lo que estará invitado al foro de Hoy. También fue eliminado Bot, quien era el exTimbiriche Diego Schoening. Carlos Ponce, el investigador invitado, fue el que atinó en adivinar su identidad.

Instagram @programahoy

Fuente: Tribuna