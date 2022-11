Sale del clóset: Tras ir preso y 17 años retirado, galán de Televisa se divorcia y se vuelve mujer

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso galán de telenovelas, quien dejó los melodramas hace 17 años, se sincera sobre su salida del clóset y cómo su exesposa lo descubrió vestido de mujer y años más tarde se divorciaron. Se trata de Libertad Palomo, antes conocida como Armando Palomo, quien fue uno de los actores más cotizados de Televisa y luego TV Azteca. El histrión se convirtió en mujer y dejó a todos en shock, lo que en su momento le habría cerrado las puertas de varios proyectos.

Como se recordará, Palomo alcanzó la fama en los años 80 y 90 en las filas de San Ángel participando en melodramas como La pícara soñadora, Juana Iris y Rosa Salvaje, sin embargo, optó por desaparecer de los foros de grabación hace 17 años luego de que se transformara en mujer, primero haciéndose llamar Jacqueline Arizmendi y luego Libertad Palomo como nombre artístico. Palomo estuvo años en Televisa y también participó en el melodrama de TV Azteca Los Sánchez en el 2005, donde interpretó a 'Laisa', retirándose poco después.

Libertad Palomo

Cabe recordar que entre las controversias que protagonizó, la actriz, cuyo cambio físico fue radical, estuvo en la cárcel en el 2004 por 24 horas luego de que se le detuviera por acusaciones de presunta falsificación de documentos oficiales. Tras años alejada del ojo público, Palomo reapareció en el programa de Imagen Televisión El Minuto que Cambió Mi Destino, donde habló de su divorcio de la fallecida actriz de Televisa Margarita Isabel y cómo lo encontró vestido de mujer en su casa. Asegurando que no es transgénero, sino "transexual", contó cómo fue que supo que no se identificaba con un hombre pero sí con una mujer.

"Lo supe desde siempre pero esto lo vine a descubrir muchos años después porque era algo que a mí me lastimaba porque todos los valores inculcados en esa época me decían que estaba yo haciendo algo indebido y eso no se podía, sin embargo no te quita el deseo de verte como tú te percibes", contó al respecto. También habló de su dura separación de Margarita, recordando que estuvieron juntas casi 13 años y cómo ella lo encontró vestido de mujer.

Margarita Isabel y el cambio de Libertad Palomo

"Margarita nunca lo supo hasta que ocurrió una situación en donde me encontró muy feliz poniéndome una peluca… ella se fue a hacer una película y yo no encontraba una camisa que me gustaba mucho... voy y abro el clóset de Margarita y entonces es como un niño que lo dejas en una dulcería lleno de pasteles, tú decías '¡qué vestidos!'. Además tú sabes que Margarita era una señora muy guapa, muy sensual, muy bonita en su forma de arreglarse y cuando veo esos vestidos dije: '¿y si me pongo uno?'", relató.

Y agregó: "No encontraba nada que me quedara hasta que encontré una falda ancha, encuentro una peluca, me la pongo, una blusa aguada, medio me maquillo (...) estoy a todo dar en la sala cuando veo que se abre la puerta y era Margarita, salgo corriendo y me meto al baño, entonces ahí viene una tragedia porque Margarita creía que yo estaba con otra chava".

Libertad Palomo en 'El minuto que cambió mi destino'

"Entonces me dice: 'ábreme la puerta y saca a la vieja gorda esa que tienes ahí adentro'. Y le digo, 'me acabas de arruinar una sorpresa que te tenía, te iba a hacer una fiesta con personajes de Isabel de Inglaterra, me iba a disfrazar de Isabel'. No sabes, se me cayó la cara de vergüenza y eso fue tan fuerte para mí que dije: 'no puedo lastimar a mi pareja, no lo vuelvo a hacer nunca en mi vida'. Eso fue lo que determinó no hacerlo nunca", contó a Gustavo Adolfo Infante.

Sin embargo, años más tarde ya no pudo ocultar lo que estaba pasando y se sinceró con ella: "Pasó el tiempo y Margarita me vio con muchos nervios encima y le dije: 'tengo que hablar contigo muy seriamente. ¿Te acuerdas que hace muchos años pasó esto? Yo necesito irme muy lejos de aquí porque he estado tratándome psicológicamente, he estado tratando de saber quién soy, me pasa esto desde muy temprana edad y me voy a enfrentar al infierno pero tú no puedes ir'", le dijo.

Ante esto, la reacción de Margarita fue de sorpresa: "Me dijo: 'déjalo es cuestión de fuerza de voluntad', le digo, 'no mira, fuerza de voluntad es dejar el cigarro. En este momento es el último cigarro que me vas a ver fumar, eso es fuerza de voluntad pero fuerza de voluntad no significa dejar de ser quién tú eres y yo estoy muy mal, si no arreglo esta situación ahorita yo no sé qué va a pasar conmigo'", contó, agregando que sabía que al volverse mujer "perdería prestigio, trabajo y lastimaría a Margarita y a mis papás".

"Yo buscaba prestigio, no popularidad y cuando pasa todo este cambio mío, el prestigio se fue a la coladera", contó. Finalmente, y después de todo lo que pasó, actualmente está feliz y vive enamorada de su esposa: "Enamorada de la vida, de muchas cosas, sí tengo una pareja sentimental, es mi compañera sentimental y profesional con quien comparto la vida actualmente y disfruto la vida de muchas maneras", concluyó.

