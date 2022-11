Se volvió hombre: Tras cirugías, divorcio y veto de Chapoy, actriz de Televisa llega a 'Ventaneando'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa villana de telenovelas, quien estuvo años en Televisa y luego estuvo en TV Azteca, aparece en las pantallas de Ventaneando y vuelve a ser criticada por Pati Chapoy al aire. Se trata de Gabriela Spanic, quien es conocida por telenovelas como La Usurpadora, Soy tu dueña y Por tu amor, además de Emperatriz y La Otra Cara del Alma en el Ajusco, sin embargo, recientemente se ha involucrado en un pleito con Chapoy que acabaría en su veto de la empresa.

La venezolana, quien se divorció de su primer esposo Miguel de León y se convirtió en hombre en el melodrama Corazón Guerrero dejando en shock, lleva unas semanas en medio de una guerra de dimes y diretes con Pati, pues la jefa de Ventaneando puso en duda la agresión que denunció su hermana Daniela Spanic. Spanic, quien ha sido abierta al hablar de cirugías que se ha hecho para lucir aún más espectacular, ya le había advertido públicamente a Chapoy que le llegaría el karma, sin embargo, de nueva cuenta vuelven a criticarla en el programa.

Gaby Spanic y su exmarido en 'La Usurpadora'

"Con la novedad de que Gabriela Spanic está molesta con 'Ventaneando'", dijo Pati Chapoy mientras los conductores opinaban que la venezolana era muy "intensa" e "irascible", por lo que la conductora señaló que la actriz padecería una enfermedad mental: "Yo creo que es bipolar ¿no? Vamos con ella". Y es que pasaron una entrevista de la actriz en el aeropuerto, donde fue cuestionada sobre la agresión que sufrió su hermana Daniela a las afuera de los juzgados familiares, la cual ella afirma pudo haber pasado a mayores.

Al preguntarle reporteros sobre las declaraciones que hizo en un principio, las cuales presuntamente señalarían a la expareja de Daniela como el posible responsable, Spanic dijo: "Gracias a Dios no pasó a mayores pero pudo ser peor. Ella fue a hacer una denuncia porque el señor no está cumpliendo con lo convenido del divorcio, por lo que está luchando para que él cumpla y tengan mejores condiciones". Al cuestionarla directamente sobre quién cree que agredió a su hermana, la actriz se molestó.

Daniela Spanic y Gaby Spanic

"Hagan ustedes las conjeturas porque si yo digo algo es: 'Gabriela Spanic dijo esto, Gabriela Spanic explotó' y eso me tiene cansada. Ya digan lo que quieran ustedes, lo estás diciendo tú que es muy evidente, no lo estoy diciendo yo", dijo. Y sobre su relación con ella, aclaró: "Yo siempre la he apoyado, nunca es como se dijo. 'Ya se reconciliaron'... nunca nos peleamos, a ella y a mí nos separaron", comentó. Por otro lado, arremetió contra los que la señalan a ambas de tener una enfermedad mental.

"¿Que supuestamente ella no está bien de sus facultades mentales? Eso mismo han dicho de mí, ¿qué coincidencia no? ¿para que nos callemos la boca o qué? que cada vez que la gente mala, que ha hecho daño, quiere defenderse... 'ay, carecen de sus facultades mentales ahora'. Ahora somos dos y la están amenazando de quitarle a su hija cuando ella ya tiene 15 años y se ha criado con ella, hazme el favor", dijo tajante.

Finalmente, los conductores de Ventaneando, especialmente Daniel Bisogno, Pedro Sola y Pati, arremetieron de nueva cuenta contra la venezolana, asegurando que habría fingido el envenenamiento que denunció hace un tiempo. "'Y también me envenenaron'. Ya ves que todo le ha pasado Pati", sostuvo Bisogno. "No le pudieron comprobar nada", dijo Chapoy. "Pero estuvo dos años en la cárcel", replicó Sola. "Lamentablemente eso es lo que hace esta mujer. Viene a México, arma un San Quintín y se va como si no hubiera pasado nada", finalizó la periodista, por lo que queda esperar para ver cuál es la reacción de Gaby a estos ataques.

Fuente: Tribuna