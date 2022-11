Se volvió mujer: Tras estar preso y años retirado de TV Azteca, exvillano de Televisa sale del clóset

Ciudad de México.- Libertad Palomo reapareció luego de haber hecho su última telenovela en 2005, la cual fue Los Sánchez en TV Azteca, y contó ante las cámaras de Imagen TV todos los detalles de cómo fue para ella salir del clóset y volverse mujer. Como se recordará antes de su transición la actriz se dio a conocer como el actor Armando Palomo, quien triunfó en exitosas telenovelas de Televisa.

Armando se dio a conocer por encarnar a malvados villanos de famosos melodramas hechos en Venezuela y México en los 80's como Rosa Salvaje, Alondra, Juana Iris, Más allá del puente y La Picara Soñadora. Sin embargo, decidió volverse una mujer transexual luego de prestar su cuerpo para interpretar al aclamado personaje de 'Bugambilia' en la exitosa puesta en escena Aventurera al lado de personalidades como Carmen Salinas (qepd).

Sin embargo, el histrión se metió en serios problemas cuando aún no se hacía oficial su cambio de sexo y él intentó viajar en avión usando una identificación falsa que lo presentaba como Jacqueline Aristegui. Por este delito permaneció 24 horas arrestado y además fue condenado a 3 años de prisión pero fue puesto en libertad bajo fianza. Palomo fue una de las primeras personalidades de la comunidad que pudo tener pantalla estelar en aquellos tiempos.

En 2005 los productores de la empresa del Ajusco le abrieron sus puertas para que interpretara al personaje de 'Laisa' en Los Sánchez, siendo de los primeros casos de famosos que deciden cambiarse de sexo. En el 2016 la guapa actriz reapareció en la pantalla luego de varios años desaparecida y dio una entrevista al programa Hoy donde contó que se había alejado del medio artístico tras su transición porque no quería dar "lástima".

Cuando hice este cambio en mi vida, me prometí una cosa: No ir a los programas de esos que venden sensacionalismo a decir cómo sufría antes, no, todas las personas en esta vida tenemos algo que hacer. Nunca he querido ser la bandera de nada, ni vocera de nadie", contó.