Tiene un tumor: Tras 38 años en Televisa, galán confirma enfermedad en 'Hoy' y abandona telenovela

Ciudad de México.- Un querido actor, quien lleva casi 40 años trabajando en las filas de Televisa, confirma en redes del programa Hoy que por problemas de salud abandonó una telenovela y da detalles de su padecimiento. Se trata del galán de melodramas David Ostrosky, quien tuvo que renunciar a las grabaciones de Vencer la Ausencia en su recta final al no poder continuar trabajando debido a una delicada enfermedad de la que compartió detalles.

Como se recordará, el actor debutó en las filas de la televisora de San Ángel en los años 80, participando en melodramas como Principessa, Marionetas, Rosa Salvaje, Agujetas de color de rosa, María la del barrio, El diario de Daniela, El derecho de nacer, Destilando amor, Soy tu dueña, Por amar sin ley y Vencer la Ausencia, donde dio vida a 'Don Homero', padre del personaje de Danilo Carrera, sin embargo, el histrión tuvo que abandonar el proyecto cuando faltaban apenas unos capítulos para salir del aire.

David Ostrosky tuvo que abandonar 'Vencer la Ausencia'

En su momento solo se anunció por parte de la productora Rosy Ocampo y compañeros como Ariadne Díaz que Ostrosky pasaba por un momento muy complicado de salud, siendo reemplazado por Rodrigo Murray, sin embargo, ahora el propio actor rompe el silencio en entrevista con Televisa Espectáculos y revela cómo está y cuál es el padecimiento que le impidió seguir trabajando en el exitoso melodrama que acaba de llegar a su final el pasado viernes.

En declaraciones retomadas en el programa Hoy, el histrión confirmó su enfermedad, revelando que le detectaron un tumor en el brazo, sin embargo, afortunadamente no le afectó ningún órgano: "A mí lo que me dolía era el brazo, pero los doctores decían que era el cuello hasta que uno me dijo (...) que me hiciera una resonancia del brazo y dicho y hecho, yo traigo un tumor en el brazo. Agradezco muchísimo a la vida y a Dios que fue en el brazo y no en ningún órgano en donde afecte", señaló.

Aunque siguen descartando que se haya tratado de cáncer, el intérprete de 65 años detalló que ya se encuentra en las últimas sesiones de quimioterapia y listo para comenzar con el proceso de inmunoterapia. Por otro lado, abrió su corazón relatando que continuó en la telenovela hasta que el cuerpo se lo permitió: "Me pasó en un momento muy difícil porque en la historia de toda mi trayectoria no he faltado jamás a un llamado hasta el día que ya no podía ni moverme. (Ese día) hablé con Rosy Ocampo y le dije no puedo moverme, no puedo ir al llamado", dijo.

Por otro lado, ante los rumores de que estaba muy delicado de salud y al borde de la muerte como se publicó en algunas revistas, Ostrosky dijo: "Tengo mis dos manos y mis dos pies; estoy súper contento porque mi recuperación (fue) en mi casa, con mi familia, mi esposa y mis hijos... Me han hablado de revistas que lo único que quieren es pintar de amarillo (...) yo nunca he abierto mi vida privada", comentó.

Finalmente, el querido galán de telenovelas agradeció el cariño del público, quienes han estado pendiente de su salud desde que se anunció su salida del proyecto de Rosy Ocampo, en el que hizo una labor extraordinaria: "Cuando pasan estas circunstancias es cuando la gente saca su generosidad, su bondad, su amor y lo quiere expresar (…) ahí te das cuenta que la gente tiene una parte muy muy bonita, no está en la sombra, no está en el ego... Estuve contento porque la gente estaba preocupada y cuando la gente se preocupa, quiere decir que le importas", concluyó.

