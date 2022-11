Tragedia en la música: Querido y polémico artista revela que padece cáncer y no puede curarse

Comparta este artículo

Cleveland, Estados Unidos.- El mundo del espectáculo y de la música está en shock, pues un querido artista, quien formó parte de una de las bandas de pop rock más influyentes del Reino Unido, reveló que padece cáncer en etapa cuatro, y que no podrá curarse. Cabe destacar que esta declaración se hizo luego de que la agrupación fuera integrada al Salón de la Fama del Rock And Roll, el pasado sábado.

El músico que reveló que padece cáncer de próstata en etapa 4, fue nada más y nada menos que el guitarrista Andy Taylor, quien pertenece al grupo Duran Duran. De acuerdo con los primeros reportes, la revelación ocurrió el pasado sábado 05 de noviembre del 2022, en el Salón de la Fama del Rock and Roll, museo ubicado en Cleveland, Estados Unidos (EU). Se detalló que la agrupación de pop rock iba a ser integrada a la sala, cuando decidieron compartir esta información.

En la imagen, la agrupación Duran Duran. Foto: Internet

En su presentación, los integrantes de Duran Duran leyeron una carta que el músico de 61 años escribió debido a que no pudo asistir a la ceremonia que se realizó el pasado sábado, todo por problemas de salud. En la epístola compartió que lleva poco más de cuatro años con el diagnóstico, y que se sentía "decepcionado" por no haber podido asistir a la presentación, pues hasta ahbía comprado una guitarra nueva para el evento. Reveló que, lamentablemente, no hay cura para él.

Hace poco más de cuatro años me diagnosticaron cáncer de próstata metastásico en etapa 4. Muchas familias han experimentado la combustión lenta de esta enfermedad y, por supuesto, no somos diferentes [...] Aunque mi condición actual no es amenaza inmediata para la vida, no hay cura. Recién me iba bien con un tratamiento sofisticado para extender mi vida, hasta hace una semana, cuando sufrí un revés", expresó el músico.

Cabe recordar que Duran Duran es una banda inglesa que se formó en 1978 y que actualmente tiene de miembros a Simon Le Bon, Nick Rhodes, Andy Taylor, John Taylor y Roger Taylor. Entre sus canciones más famosas están Come Undone y Ordinary World.

