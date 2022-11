Tras polémica, actriz de 'MasterChef Celebrity' lanza dura amenaza a la producción de TV Azteca

Comparta este artículo

Wichita, Estados Unidos.- El pasado domingo, 6 de noviembre, la producción de MasterChef Celebrity sorprendió al público después de que se presentaron en un rancho y no en el foro de grabación en el que se les suele ver en cada emisión del reality show. Este cambio de locación ya había sido anticipada por la actriz, Karla Sofía Gascón, quien desde hace dos días había estado publicando fotografías en las que afirmaba que le sitio del rodaje sería en su rancho, en Wichita, Estados Unidos.

Si bien, la celebridad de Rebelde (2022) se había mostrado sumamente emocionada por la llegada de todo el staff de TV Azteca a su presunta propiedad e incluso llegó a declarar en su cuenta de Instagram que había decidido comprar algunas "sillas" y "sacos" para darle un toque más rústico a la propiedad, la realidad es que al final, parece, que las cosas no salieron tal y como ella esperaba e incluso lanzó una fría amenaza a la producción.

Todo ocurrió alrededor del medio día de este lunes, 7 de noviembre, cuando compartió una fotografía de sus pies, el cual lucía lleno de lodo y con bastante suciedad, seguido de un texto en el que le advertía a los miembros de la producción que los haría responsables en caso de que contrajera una infección por haberse mojado durante las grabaciones del programa de telerrealidad de la empresa del Ajusco.

Si agarro una pin... enfermedad o una infección para el próximo domingo voy a pedir responsabilidades a los chefs y a la producción de 'MasterChef Celebrity'", declaró la actriz de 'Nosotros los nobles'

Karla Sofía Gascón lanza advertencia a producción de 'MasterChef Celebrity'

Acto seguido, la histrionista de origen español volvió a tocar el tema de que, presuntamente, los creadores del show querían que ella se marchara del reality y es que, desde hace algunas semanas ha estado mencionando en sus redes sociales que quiere irse del espectáculo culinario debido a que, supuestamente, sus compañeros hacen trampa con los platillos o porque le pagan a bots para insultarla en Instagram o en Twitter, esto aunado a que parte del público la ataca por ser una mujer trans: "Hay otras maneras de hacer que me vaya, no hace falta que me entierren en barro", acusó Karla.

Cabe señalar que, prácticamente desde que el capítulo uno de MasterChef Celebrity, la estrella de Corazón Salvaje, Llena de amor y Una familia con suerte ha causado polémica por sus comentarios sin filtro con respecto a los demás participantes, motivo por el que se ganó el titulo de 'la villana de la temporada'; sin embargo, la propia Sofía Gascón ha desmentido tener problemas reales con sus compañeros e incluso relató que en ningún momento ha estado de mal genio en la cocina, ya que solo va a divertirse.

